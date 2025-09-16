Golob: Vlada v četrtek o uvedbi obvezne božičnice

Vlada bo v četrtek razpravljala o uvedbi obvezne božičnice, ki bo neobdavčena, in o spremembi obdavčitve normirancev, je po današnjem srečanju z župani in predstavniki gospodarstva jugovzhodne regije napovedal premier Robert Golob. S tem želijo davčno razbremeniti prejemke tako samostojnih podjetnikov kot drugih zaposlenih, je dejal.

Kot je spomnil Golob, sta s finančnim ministrom pred približno letom dni napovedala obsežno davčno reformo z obdavčitvijo premoženja z namenom razbremenitve stroškov dela. Če so se na podlagi analiz odločili, da idejo o obdavčitvi premoženja dokončno opustijo, pa niso opustili ideje, kako vseeno poskušati razbremeniti zaposlene pri obremenitvi njihovih plač, je dejal.

Tako so danes predstavili dva ukrepa, o katerih bo v četrtek razpravljala vlada. Prvi se dotika vseh zaposlenih, in sicer »nameravamo po zgledu regresa kot neke vrste 13. plače uvesti obvezno božičnico ali 14. plačo«. »Božičnica bo razbremenjena vseh davščin in tudi prispevkov,« je napovedal.

Na ta način želijo po njegovih besedah zmanjšati davčno obremenitev neto prejemkov vseh zaposlenih v državi.

Istočasno pa pripravljajo tudi paket, s katerim bodo ponovno premislili obdavčitev na področju samostojnih podjetnikov oz. tako imenovanih normirancev. Tudi na tem področju namreč nameravajo spremeniti zakonodajo na način, da bo za podjetnike bolj ugodna od današnjega stanja.

S predlaganimi rešitvami želijo nasloviti perečo problematiko visokih davkov in prispevkov in dvigniti konkurenčnost, je pojasnil Golob.

Golob se z ministrsko ekipo danes mudi v jugovzhodni Sloveniji, za katero je ocenil, da je »regija, ki ima kar nekaj nasprotij«. »In ta nasprotja so tista, ki vas na neki način vlečejo nazaj, ste med najboljšimi na področju gospodarstva, na področju dodane vrednosti, bi rekel, da tudi plač. Ste pa na zadnjem mestu po občutku varnosti in zato smo ti dve točki danes tudi naslavljali,« je dejal.

Tako je spomnil, da so obisk začeli z najavo sprememb zakonodaje na področju javnega reda in miru, »ker vemo, da mora država narediti svoj del - če zakonodaja ne deluje, moramo začeti spreminjati pravila«.

Prav tako so danes odprli tretjo negovalno bolnišnico v državi in napovedali skorajšnji začetek akreditacijskih postopkov za javno novomeško univerzo.

»Krepitev javnega sektorja s tem, da povezujemo množico tudi zasebnih fakultet v eno veliko močno javno univerzo na eni strani in pa krepitev javnega zdravstva v Novem mestu na drugi, dvigujeta kvaliteto življenja in odpirata razvojni potencial za regijo,« je ob tem izpostavil premier.

Še precej dela ostaja tudi na področju infrastrukture, zlasti proti Beli krajini, je dejal.

Golob si je danes med drugim ogledal napredek pri prilagoditvi proizvodnje v novomeški avtomobilski tovarni Revoz. »Po zagotovilih uprave so še vedno v celoti po planu, tako da se veselim trenutka, ko bomo lahko skupaj tudi prerezali trak na novi liniji in uradno zagnali proizvodnjo novega twinga,« je povedal. Na vprašanje o slovenskem sofinanciranju proizvodnje tega novega Renaultovega modela je dejal, da pogovori še tečejo.