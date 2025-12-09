Golob: Vsi kandidati za veleposlanike so prestali vse postopke

Vlada je potrdila paket kandidatov za veleposlaniška mesta, kandidati so prestali vsa potrebna preverjanja, je v izjavi ob vladnem obisku Zasavja povedal premier Robert Golob. Kritičen je bil do javnega razpravljanja predsednice republike Nataše Pirc Musar o tej zadevi. Je pa njena avtonomna pravica, da ukaza o imenovanju ne podpiše, je dejal.

Premier imen ni razkril, o kandidatih je povedal le, da so vsi prestali vsa potrebna preverjanja in tudi intervjuje na posebni komisiji, ki je odločala o njihovi strokovnosti. Vlada je bila po njegovih besedah ob današnji potrditvi kandidatov avtonomna in je sledila strokovnim predlogom ministrstva za zunanje zadeve.

»Politika o tem v resnici sploh ne bi smela soditi, obstajajo strokovni organi, ki se s tem ukvarjajo na ministrstvu,« je dodal glede ponedeljkove izjave urada predsednice republike glede resnih zadržkov predsednica do postavitve štirih kandidatov na veleposlaniška mesta.

Premier je izrazil presenečenje predvsem nad tem, kot je dejal, da se je o postopku, ki je doslej v zgodovini Slovenije vedno potekal tajno, začelo razpravljati v javnosti. »To je za moje pojme povsem neprimerno. Po drugi strani pa tudi ne verjamem, da ima predsednica kakršnakoli ustavna pooblastila, s katerimi bi določala vladi, o čem sme ali ne sme odločati,« je dodal.

Trenutno razkrivanje imen se premierju zdi popolnoma neprimerno do kandidatov, ki se bodo v vsakem primeru v naslednji fazi morali predstaviti na odboru za zunanje zadeve v DZ. »Res se mi zdi neprimerno v tej fazi o njihovih imenih razpredat, še posebej ne s slabšalnimi pridevniki, kot počne predsednica. To je nespoštljivo do kandidatov, ne do vlade,« je dodal.

Premier tudi ni komentiral pogovorov, ki sta jih v zvezi s tem imela s predsednico republike na štiri oči. Glede možnosti, da predsednica morda ne bo podpisala ukaza o imenovanju, pa je dejal, da je to njena avtonomna pravica. Po njegovih podatkih se je to doslej zgodilo enkrat v zgodovini Slovenije.

»Vsak od nas je samostojen pri svojih odločitvah in nosi seveda tudi odgovornost zanje, ne more se pa vpletati. Tako kot se jaz nimam namena vpletati v postopke, ki jih vodi predsednica, se mi zdi nenavadno, da se poskuša ona vpletati v postopke vlade, zato zagotovo nima ustavnih pooblastil,« je še dodal Golob.

Po neuradnih informacijah portala N1 naj bi bila med kandidati, do imenovanja katerih je predsednica zadržana, aktualni minister za kohezijo Aleksander Jevšek, ki naj bi se potegoval za veleposlaniško mesto v Sarajevu, ter aktualni veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič. Ta naj bi želel predčasno zapustiti položaj v Washingtonu in oditi v Rim, ker je tam njegova soproga.