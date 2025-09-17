Golob z najavo božičnice razburil delodajalce

V nadaljevanju preberite:

Po napovedi premiera Roberta Goloba bo vlada na jutrišnji seji razpravljala o uvedbi obvezne božičnice. V tem mandatu je bil predlog že enkrat na mizi socialnih partnerjev, in sicer jeseni 2022, ob prenovi zakona o delovnih razmerjih, a ga je ministrstvo za delo umaknilo zaradi silnega nasprotovanja delodajalcev.

Ti tudi tokrat izražajo zadržke in opozarjajo na posledice. Sindikati na drugi strani seveda načeloma podpirajo zamisel, da bi delavci dobili še en prejemek, a želijo videti konkretno rešitev, preden se bodo do nje opredelili.