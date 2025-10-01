Golob: Zaposleni naj se sami odpovejo božičnici, da rešijo podjetje

Premier Robert Golob vztraja pri obvezni božičnici, a predlaga, da bi se ji delavci v podjetjih v težavah prostovoljno odpovedali in tako rešili delovna mesta, pri čemer poudarja vlogo socialnega dialoga.

Predsednik vlade Robert Golob je v pogovorih za Televizijo Slovenija in POP TV potrdil, da bo božičnica za zaposlene letos postala obvezna in bo tudi izplačana, a je hkrati predstavil predlog, kako se izogniti morebitnim negativnim posledicam za podjetja v težavah.

Njegov predlog je, da bi se zaposleni v podjetjih, ki se soočajo s slabim poslovanjem, lahko prostovoljno odpovedali izplačilu božičnice.

»Božičnica zagotovo ni namenjena temu, da bi zaposleni izgubljali delovna mesta,« je dejal za POP TV. »Zato je moj predlog, da ko bo večina zaposlenih prepoznala, da podjetje slabo stoji, se bo božičnici odpovedala, da ne bi potopila podjetja.«

Po njegovem mnenju je prostovoljna odpoved božičnice upravičena in predstavlja način za vzpostavitev socialnega dialoga znotraj samega podjetja.

Golob je v pogovoru za Televizijo Slovenija poudaril, da se morajo socialni partnerji na ekonomsko-socialnem svetu še dogovoriti o natančni višini božičnice in morebitnih izjemah, pri čemer sam predvideva, da bo na koncu obveljala srednja pot. Kljub odprtim vprašanjem pa je premier vztrajal, da bo »božičnica obvezna in izplačana bo letos«.

Kot ključni kriterij za morebitno neizplačilo je izpostavil strinjanje zaposlenih. »Ker zaposleni najbolje vedo, ali je podjetje res pred tem, da izgubijo delovna mesta,« je poudaril in dodal, da odlivi v tujino ali posojila tujim lastnikom ne morejo biti razlog, da zaposleni ne bi prejeli božičnice.