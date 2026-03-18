Golob zaradi informacij o vplivanju na volitve že danes v Bruselj

Predsednik vlade Robert Golob bo zaradi resnosti informacij o vplivanju zasebne paraobveščevalne agencije iz Izraela na volilne procese v Sloveniji že danes odpotoval v Bruselj, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Premier bo v Bruslju s ključnimi evropskimi političnimi partnerji opravil pogovore o zaščiti demokratičnih procesov v Sloveniji.

Golob predčasno na vrh EU

Zaščita demokratičnih procesov in suverenosti države je ena temeljnih odgovornosti vlade, so poudarili v Golobovem kabinetu in zagotovili, da premier temu namenja najvišjo prioriteto in skrb. »Zaradi dogovorjenih mednarodnih obveznosti je predsednik vlade odpovedal vse popoldanske volilne aktivnosti,« so še dodali.

Golob, ki se bo sicer v Bruslju udeležil vrha EU, tja potuje predčasno potem, ko je v zadnjih dneh v javnost prišla vrsta anonimno objavljenih posnetkov znanih Slovencev s poslovnih sestankov v tujini, ki so se izkazali za lažne, tja so jih zvabila podjetja, ki ne obstajajo.

Poziv k protestu na Trgu Republike v petek ob 17. uri Skupina govorcev je se pred poslopjem parlamenta po objavi informacij o vplivanju zasebne paraobveščevalne agencije iz Izraela pozvala k protestu, ki bo na Trgu republike v petek ob 17. uri. Med govorci so bili direktor CNVOS Goran Forbici, literat, režiser in nekdanji predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada Vinko Möderndorfer, zgodovinar in univerzitetni profesor Oto Lutar, pravnica in profesorica Barbara Rajgelj in sociologinja, glasbenica ter aktivistka Nina Hudej. Z ostrimi besedami so mdr. izpostavili, da so državljani Slovenije že od osamosvojitve talci določenega moža in stranke in da ja zdaj čas, ko bi se moral uresničiti slovenski pregovor: Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. »Zahtevati moramo, da se stvari raziščejo, zahtevati moramo odgovornost!«

Han: SD v tej igri ne bo sodelovala

Predsednik SD Matjaž Han kot zaskrbljujoče vidi, da se politika v končnici kampanje pogovarja o vohunskih aferah in bije bitko za njihovo interpretacijo. Volivci pri tem postajajo statisti, namesto idej o prihodnosti dobivajo politične obračune, je posvaril. Obljublja, da SD v tej igri ne bo sodelovala, do izteka kampanje bodo stavili na vsebino.

Tudi v luči danes predstavljenih ugotovitev Sove o neposrednem tujem vmešavanju na volitve v Sloveniji ter postanku predstavnikov zasebnega obveščevalnega podjetja iz tujine Black Cube na Trstenjakovi ulici, kjer je sicer tudi sedež SDS, je Han dejal, da ga ne preseneča razočaranje in zaskrbljenost, ki ju je zaznal med ljudmi.

»Na tak način poskušati zmagati volitve s tujimi službami je zelo slabo za državo in Socialni demokrati to absolutno zavračamo,« je bil jasen. Pričakuje, da bodo pristojne institucije opravile svoje delo in državljanom »vendarle pojasnile, za kakšno igro gre«. Ob jasnih ugotovitvah pa upa tudi, da bodo vpleteni prevzeli tudi politično odgovornost.

O vsebini posnetkov lažnih poslovnih pogovorov poznanih Slovencev, ki so na posnetkih govorili o svojih poznanstvih oz. vezah ter vplivnih posameznikih v Sloveniji, pa je ocenil, da po eni strani skrbi način, kako so bile te izjave pridobljene, po drugi pa tudi, kako so posamezniki na posnetkih prišli do informacij, o katerih so govorili.

Po mnenju NSi organi pregona nerazumno pasivni

V NSi so na družbenem omrežju X zapisali, da morajo pristojni organi ugotoviti, kdo je anonimno objavljene posnetke znanih Slovencev, ki krožijo po spletu, snemal in kako so prišli v javnost. Poleg njihove vsebine pa jih skrbi tudi »nerazumna pasivnost« organov pregona. Ti so sicer v zadnjih dneh svoje aktivnosti večkrat pojasnjevali.

NSi so zaskrbljeni nad tem, »kar smo na teh posnetkih videli in slišali, v kakšni družbi živimo in kdo vodi to državo«. »V preteklosti so se organi pregona večkrat odzvali celo na poročanje medijev, v tem primeru pa smo priča nerazumni pasivnosti, kar je mogoče razumeti kot vpletanje politike v delo policije in tožilstva,« so zapisali na X.