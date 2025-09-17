Golob zaradi zapisov na omrežju X toži Štrancarja, Mahniča in Černača

Predsednik vlade in prvak Gibanja Svoboda Robert Golob bo zaradi žaljivega zapisa na omrežju X vložil tožbo proti podjetniku Alešu Štrancarju. Zaradi zapisa na istem omrežju je tožbo že vložil proti poslancu SDS Žanu Mahniču, v pripravi pa je tudi tožba proti še enemu poslancu te stranke Zvonku Černaču, je pojasnil generalni sekretar stranke Matej Grah.

Direktor ajdovskega biofarmacevtskega podjetja Sartorius BIA Separations in družbenik podjetja Mediainvest, ki izdaja tednik Domovina, Aleš Štrancar je pred kratkim na omrežju X objavil zapis, v katerem je Goloba primerjal z Mussolinijem, pri tem pa spomnil, da so fašista Mussolinija leta 1945 obesili.

Proti Štrancarju bodo po napovedih odvetnice Maje Guštin iz Odvetniške družbe Čeferin danes vložili tožbo zaradi posega v čast in dobro ime predsednika vlade. »Po našem prepričanju gre za nedopustno primerjavo, ki presega meje dovoljene politične razprave,« je pojasnila.

Dodala je, da so sicer politiki dolžni trpeti tudi ostre in pretirane kritike, a ta objava po njihovem prepričanju presega meje, saj ni bila v ničemer izzvana, ni povezana z delovanjem Goloba in niti v ničemer ne prispeva k javni razpravi. »Gre očitno za javno žalitev, za diskreditacijo, zaradi česar gre za poseg v osebnostne pravice, ki so varovane tako z ustavo kot tudi z evropsko konvencijo o človekovih pravicah,« je še poudarila.

»Kar počne skrajna desnica v Sloveniji, poslanci SDS, simpatizerji SDS, financerji SDS, je nekaj, kar je zelo uigrana akcija, ki jo lahko vidimo marsikje po svetu,« je ocenil Grah. Po njegovih besedah lahko v tujini že vidimo, kaj se lahko zgodi kot posledica takšnih groženj in objav. Zato meni, da bi vsi skupaj, državljani in mediji, morali take zapise »zatreti v kali« in jih jasno javno obsoditi.

Kakšne so lahko posledice takšnih zapisov, ki ne ostanejo le pri besedah, pa se po njegovih besedah ne kaže le v tujini. Pred kratkim se je tudi na bloku, kjer ima stalni naslov prijavljen žena predsednika stranke, pojavil direkten zapis z grožnjo s smrtjo, je še navedel.

Tožbo proti Mahniču je Golob vložil zaradi zapisa na družbenem omrežju X, v katerem se je ta julija odzval na odločitev Gibanje Svoboda, da ga naznani tožilstvu zaradi poziva k včlanitvi v strelska društva, saj da bi na ta način državljani lahko doma legalno posedovali orožje. Mahnič je to potezo označil kot dokaz, da je Gibanje Svoboda totalitarna stranka s fašističnimi metodami, in napovedal, da bo proti stranki in »njenemu Ducetu« vložil kazensko ovadbo.

Černač, proti kateremu tožbo še pripravljajo, pa je pred dnevi ob objavi fotografije s posvetitve kapelice otrokom z rakom na Brezjah Goloba obtožil zlorabe otrok, zbolelih za rakom, za politično propagando ter pri tem potegnil vzporednice s Hitlerjem.