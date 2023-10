Na naravne katastrofe se bomo morali bolje pripraviti

Predsednik vlade Robert Golob je ob ogledu razmer v Baški Grapi po petkovi ujmi poudaril potrebo po čimprejšnji vzpostavitvi sistemskih podlag za odzivanje na naravne nesreče. Pri tem bo morala imeti stroka glavno besedo, vlada pa se bo zavzemala, da bo strokovne odločitve tudi implementirala. Za sistemske rešitve se je zavzel tudi tolminski župan.

V Kamniku pripravljajo alarmni sistem na plazu Blate Civilna zaščita bo na plazu Blate na Kamniškem do ponedeljka vzpostavila alarmni sistem, ki bo prebivalce opozarjal na morebitno plazenje in omogočil pravočasno evakuacijo ljudi. Kot je danes ob robu obiska Baške grape dejal poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan, bosta vzpostavljeni dve mobilni sireni, opazovanja pa bodo izvajali gasilci. Po Šestanovih besedah mobilni sireni na plazu Blate predstavljata začasno rešitev, s katero bodo opozarjali na morebiten zdrs tega velikega plazu, ki trenutno ogroža okoli 60 hiš, in tako pripomogli k večji varnosti prebivalcev tega območja. Trenutno bodo opazovanja izvajali gasilci, je dejal. Pri vzpostavitvi trajne rešitve za spremljanje gibanje plaza pa bodo po njegovih besedah morali sodelovati tudi strokovnjaki.

»Žal se vedno bolj pogosto soočamo z ekstremnimi vremenskimi pojavi in Slovenija kot gorata dežela je očitno temu toliko bolj izpostavljena. Zaradi tega je toliko bolj pomembno, da se vzpostavijo sistemske podlage in to naša vlada dela,« je poudaril Golob.

Sistemske podlage vzpostavljajo z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč ter zakonom o obnovi in razvoju. »Verjamem, da bomo na ta način lahko ljudem in občinam, ki so bile prizadete, najbolj ustrezno pomagali,« je Golob, ki je Baško grapo danes obiskal skupaj z državnim sekretarjem Boštjanom Šeficem in poveljnikom Civilne zaščite Srečkom Šestanom, dejal v izjavi za medije.

Osnutek zakona o obnovi in razvoju je zdaj v široki javni razpravi, Golob pa načrtuje, da bo do konca novembra poslan v parlamentarni postopek in tam potrjen. Na ta način bomo lahko za prihodnje vsaj petletno obdobje načrtovali, kako se postaviti na noge po vseh teh uničujočih naravnih katastrofah, je še povedal.

Golob se je tudi zahvalil gasilcem, civilni zaščiti in policistom, ki da so bili zelo aktivni v zadnjih 24 urah.

Prizori iz Baške Grape. FOTO: Aljaž Leban/regijski štab CZ za severno Primorsko

Župan Občine Tolmin Alen Červ se je strinjal, da Slovenija potrebuje sistemske in preventivne rešitve. »Vemo, da smo na eni strani prignali ta naš planet do skrajnih kapacitet in da se bodo take zadeve hočeš nočeš ponavljale v prihodnosti, zato moramo biti na njih bolje pripravljeni,« je dejal.

Ocenil je, da sta z Golobom danes našla nekatere rešitve, ob tem pa je vlado pozval, naj sprejme ustrezne rešitve pri urejanju vodotokov in skrbi za državno cestno omrežje. Veliko si obeta tudi od zakona o obnovi, ki naj bi poskrbel za sistemske preventivne rešitve.

Predstavniki tolminske občine se bodo sestali tudi z vodstvom Soških elektrarn zaradi jezov in malih hidroelektrarn na Soči, saj Soča in pritoki poplavljajo, če jezovi niso dovolj spuščeni.

Na Tolminskem je bilo sicer v petek na terenu preko 20 enot gradbene mehanizacije, a si želijo še boljši odziv koncesionarjev, ki skrbijo za cestno omrežje na državni ravni. Največ škode je v Baški Grapi in Idriji pri Bači, je dejal župan.

Odsek ceste med Hudojužno in Podbrdom, ki ga je v celoti odneslo, naj bi bil skladno z dogovorom z ministrstvom za infrastrukturo delno prevozen do torka, je še dejal Červ. Poveljnik tolminskega štaba civilne zaščite Miha Vencelj je pojasnil, da bodo na tem odseku, gre za približno 50 metrov ceste, poskušali vzpostaviti vsaj enosmerni promet. Sicer pa naj bi bile lokalne ceste na Tolminskem, tudi do bolj oddaljenih gorskih zaselkov, do popoldneva prevozne.

»Na občini bomo zagotovo sitni, da se to dejansko zgodi,« je dejal Červ. »Trenutno pa se najbolj bojimo možnosti novih plazov, teren je razmočen, v torek so napovedane nove obilne padavine in tukaj bo treba biti previden,« je dejal. Na aktivne plazine je opozoril tudi Vencelj, ki je ob tem pojasnil, da pa se reki Bača in Kneža vračata v svoji strugi.

Iz Baške Grape so sicer v petek evakuirali 36 ljudi, večina se je že vrnila domov, po županovih besedah pa je še nekaj družin preventivno pri sorodnikih.

Tamkajšnja civilna zaščita bo sicer tekom dneva še dorekla aktivnosti za danes ponoči. Kot je še dejal Vencelj, bo najverjetneje treba izvajati gasilsko stražo v Podbrdu, drugje pa najbrž ne.