Golobov kabinet potrdil začetek pogovorov o novi koaliciji

Premier in predsednik Svobode Robert Golob je skladno z nedeljskimi napovedmi danes začel pogovore o oblikovanju nove vladne koalicije, so sporočili iz njegovega kabineta. Podrobnosti o začetih pogovorih sicer niso predstavili, po informacijah STA pa Svoboda v drugi polovici tedna vabi na sestanek »vseh demokratičnih strank«.

Predsednik Svobode, ki je na nedeljskih parlamentarnih volitvah po delnih neuradnih izidih pred SDS tesno slavila z 28,63 odstotka glasov in 29 poslanskimi mandati, je že v noči z nedelje na ponedeljek napovedal pogovore s strankami, ki jim je uspel preboj v DZ.

Glasove bodo iskali pri vseh razen SDS

Kot je dejal, želijo za uresničitev svojega volilnega programa Ambiciozna Slovenija združiti »vse demokratične sile v DZ«. V naslednjih dnevih bodo tako po Golobovih besedah z njimi v stiku, da poiščejo razvojno koalicijo.

Podrobnosti o začetih pogovorih v Golobovem kabinetu sicer danes niso predstavili.

So pa že v nedeljo v Gibanju Svoboda dali vedeti, da sodelovanja s SDS ne predvidevajo, medtem ko bodo drugim strankam vsaj ponudili roko sodelovanja oziroma poskušali tudi pri njih iskati glasove, ki bi jim v pričakovanih zahtevnih pogajanjih omogočili oblikovanje nove vladne koalicije.

Po informacijah STA je tako danes vsem strankam, ki jim je uspel preboj v DZ, z izjemo SDS iz Svobode romalo vabilo na sestanek, ki ga načrtujejo v drugi polovici tedna. A ob tem za zdaj ostaja vprašanje, ali se bodo v vseh strankah vabilu tudi odzvali. Nekatere so namreč v času kampanje vstop v koalicijo pod vodstvom Svobode oziroma njenega prvaka Goloba zavračale ali bile do njega zadržane.

Na nedeljskih volitvah, ki so bile desete v samostojni Sloveniji, se je v DZ uvrstilo sedem list. Po delnih neuradnih izidih po 99,98 odstotka preštetih glasov je slavila Svoboda z 28,63 odstotka glasov in 29 poslanskimi mandati pred SDS, ki je dobila 27,95 odstotka glasov in 28 mandatov. V DZ so se uvrstile še skupna lista NSi, SLS in Fokus z devetimi, SD in Demokrati s šestimi mandati, lista Levica in Vesna ter Resni.ca pa bi dobili po pet mandatov.

Kampanjo pred tokratnimi volitvami je v sklepnem delu zaznamovala anonimna objava posnetkov in informacije o obisku predstavnikov tuje obveščevalne službe Black Cube na sedežu SDS. Golob je tako v zadnjem tednu pred volitvami napovedal, da bodo po volitvah sklicali tudi SNAV. V kabinetu predsednika vlade so danes za STA navedli, da bo premier, »kot je napovedal v soočenjih, SNAV sklical v tem tednu«.