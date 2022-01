Golobova pomoč pri sanaciji Desusa

V nadaljevanju preberite:

Je krog Roberta Goloba ob pripravah na volitve, pri katerih bi se povezoval tudi z Desusom, res poskrbel za dolgove, ki so nastali z nakupom prostorov v središču Ljubljane? Dolgoročno posojilo z zapadlostjo konec leta 2027 so v Desusu najeli pri Delavski hranilnici in je največji del njegovih obveznosti. Slabih 40.000 evrov kredita pa jim bo zapadlo aprila. Kaj pravi na neuradne informacije, da se je Desus v minulih mesecih spopadal tudi z likvidnostnimi težavam tudi zaradi dolgov, ki so ostali od zadnjih volitev, predsednik Ljubo Jasnič? Dejstvo namreč je, da je stranka posojilo najela v času, ko je imela dvakrat več poslancev in posledično torej tudi več denarja iz proračuna.