Golobovi ukinjajo 'antikomunistični' praznik Janševih

Po lanskih parlamentarnih volitvah, ko je vlada Janeza Janše opravljala tekoče posle, je sredi maja razglasila nacionalni dan žrtev komunističnega režima. Za 'nacionalni dan' je Janševa vlada določila 17. maj, kar pomeni, da je bil lani prvič in zadnjič zaznamovan.

Letošnjega zaznamovanja ne bo, saj bo vlada na današnji dopisni seji odpravila sklep Janševe vlade. Sklep je pripravilo ministrstvo za kulturo, ki ga vodi Asta Vrečko (Levica). Zamisel o odpravi nacionalnega dneva žrtev komunističnega režima je sicer prejšnji petek predstavila SD. Od pobude do realizacije je torej minilo manj kot teden dni.

V SD so prepričani, da sklep Janševe vlade odraža predvsem revanšizem prejšnje vlade in da v ničemer ne prispeva k pomiritvi ter zmanjšanju razkola med ljudmi: »Gre za primer ideološke borbe, usmerjene v preteklost, namesto da bi se kot družba soočali z izzivi sedanjosti in prihodnosti.« Danes pa so po njihovem drugi izzivi, predvsem prizadevanje za mir v Ukrajini, borba z inflacijo in draginjo ter potrebne krepitve javnih sistemov. Predlog SD so podprli tako v Gibanju Svoboda kot v Levici.

Vlada Janeza Janše je razglasitev nacionalnega dne žrtev komunističnega režima pojasnila s tem, »da povzročitelje nasilja in zla dejanja merimo po istih kriterijih in sledeč naporom, da se prepreči ponovitev najbolj tragičnih dogodkov iz naše zgodovine«. Datum 17. maj je bil izbran, ker naj bi se na ta dan leta 1942 zgodil prvi množični komunistični pomor slovenskih civilistov.

Somišljeniki Janševe vlade organizirajo danes zvečer na Trgu republike spominsko slovesnost ob narodnem dnevu spomina na žrtve komunističnega nasilja. Dogodek organizirajo Civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo, pobuda Vseposvojitev, Nova Slovenska zaveza in Združeni ob lipi sprave, prek videopovezave bo imel nagovor misijonar Pedro Opeka.