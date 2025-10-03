Golobova vlada poskuša krepiti slovenski vpliv v Sredozemlju

Potekajo še zadnje priprave pred vrhom voditeljev držav MED9, ki ga bo 20. oktobra gostila Slovenija v Portorožu. Prihodnji teden bo pred največjim zunanjepolitičnim dogodkom v mandatu vlade Roberta Goloba tam neformalno srečanje ministrov in državnih sekretarjev držav MED9, pristojnih za evropske zadeve.

Ministrsko srečanje bo gostila državna sekretarka z zunanjega ministrstva Neva Grašič. Poleg aktualnih evropskih in zunanjepolitičnih tem bosta v ospredju razprav konkurenčnost in proračun Evropske unije. Ministri in državni sekretarji za evropske zadeve držav MED9 bodo izmenjali poglede o agresiji v Ukrajini, razmerah na Bližnjem vzhodu ter razpravljali o krepitvi globalne vloge EU, konkurenčnosti evropskega gospodarstva in močnem notranjem trgu EU, so sporočili iz Mladike.

Osrednji del razprav bo namenjen vprašanju, kako lahko sredozemske članice EU še bolj pripomorejo k večji produktivnosti, inovacijam, naložbam v infrastrukturo in energetskim povezavam ter k zmanjševanju administrativnih ovir. Zadnje pripravljalno srečanje v Portorožu bo namenjeno tudi razpravi o prihodnjem večletnem proračunu EU, njegovem obsegu in strukturi ter novih izzivih, zato bo na srečanju sodelovala tudi generalna direktorica za proračun evropske komisije Stephanié Riso.

Slovenija je s članstvom v MED9 znatno okrepila svoj politični in praktični angažmav Sredozemlju. Neva Grašič

državna sekretarka na MZEZ

Že junija v Bruslju je zunanja ministrica Tanja Fajon v vlogi predsedujoče skupini MED9 gostila delovno večerjo zunanjih ministrov. Takrat razpravljali o aktualnih razmerah v širši regiji Bližnjega vzhoda in skupnem prispevku držav članic k Novemu paktu za Sredozemlje.

Največji dogodek ob članstvu v VS OZN

»Poleg nestalnega članstva Slovenije v varnostnem svetu OZN pomeni letošnje predsedovanje Slovenije neformalni skupini MED9 največji zunanjepolitični dogodek v Sloveniji,« je poudarila državna sekretarka na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Neva Grašič. Slovenija je po njenem mnenju s članstvom v MED9 znatno okrepila svoj politični in praktični angažma v Sredozemlju ter pridobila dragocen vpogled v dinamiko in aktivnejšo vlogo v odnosih z državami južnega sosedstva. »Vrh voditeljev MED9 je namenjen koordinaciji na najvišji politični ravni pred rednim oktobrskim zasedanjem evropskega sveta, na katerem bodo voditelji razpravljali o zaostrenih zunanjepolitičnih in varnostnih razmerah, tudi o razmerah v Sredozemlju in na Bližnjem vzhodu, nadaljevanju dela na področju notranjega trga EU in konkurenčnosti v okviru prihodnjega večletnega proračuna EU,« je opisala Grašičeva politična pričakovanja pred portoroškim vrhom.

Bo pa letošnje srečanje voditeljev s posebnim gostom, kraljem Hašemitske kraljevine Jordanije Abdulahom II., s katerim je predsednik vlade Robert Golob stkal tesne politične odnose, namenjeno tudi iskanju rešitev za razmere na Bližnjem vzhodu, rešitvi z dvema državama in odpravljanju humanitarne krize v Gazi, še dodaja država sekretarka.