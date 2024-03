Golobove zamenjave

Po napovedanih zamenjavah na mestih državnih sekretarjev v njegovem kabinetu – poslavljata se državna sekretarka za kulturo Kaja Širok in za gospodarstvo Saša Leban – je predsednik vlade Robert Golob o razhodu obvestil še šefico kabineta Petro Škofic. Ta zadeve ne želi komentirati. Namesto nje bo vodenje kabineta prevzel Luka Špoljar, sedanji sekretar poslanske skupine Gibanja Svoboda, ki je bil prej del poslanske skupine LMŠ.

Dan pred tem se je menjave napovedovalo že na svetu stranke Gibanja Svobode, ko je svoj odhod naznanila Vesna Vuković, generalna sekretarka, ki jo bo nadomestil Rok Marolt. Zanj sicer ne bi mogli reči, da z Vukovićevo ni povezan. Marolt sodi namreč v krog njenega ožjega poznanstva, v katerega sodi tudi minister za finance Klemen Boštjančič.

Neuradno pa je še slišati, da je Boštjančič, sicer že tudi podpredsednik vlade, okrepil svojo vlogo v stranki in postal še njen podpredsednik Gibanja Svoboda.

S temi potezami je Golob torej še dodatno okrepil strujo Boštjančiča in Vukovićeve, ki bo zdaj najverjetneje delovala iz ozadja. Po naših informacijah bo menda odšla na eno od vodilnih mest v Odlazkov imperij.

Podpredsednik stranke Matej Arčon in minister za Slovence po svetu, ki skupaj z nekaterimi drugimi ministri in večino poslanske skupine ne sodi v to strujo, naj bi postal še podpredsednik vlade, zadolžen pa bo menda tudi za komuniciranje stranke, ki išče načine, da bi si ta spet okrepila podporo javnosti.

Ali se bo menjava zgodila tudi na čelu poslanske skupine Gibanja Svoboda, še ni znano.