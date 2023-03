Kaj dela Golob narobe, da je izgubil tretjino volivcev?

V nadaljevanju preberite:

Po anketah pada podpora Gibanju Svoboda in raste delež ljudi, ki ne vedo, koga bi volili. Delež se približuje dvajsetim odstotkom. »Stranka neopredeljenih« je bila sicer najmočnejša tik pred padcem vlade Marjana Šarca januarja 2020, ko ni vedelo, koga bi volili, skoraj četrtino vprašanih.

Ne le ankete, ampak tudi vse več kritičnih medijskih zapisov na račun predsednika vlade Roberta Goloba in njegove stranke oziroma njenih najvidnejših predstavnikov kaže na razočaranje nad zmagovalcem lanskih državnozborskih volitev. Profesor retorike in argumentacije ter publicist Igor Ž. Žagar je v Večeru tako na primer med drugim zapisal, da »s svojo samovšečnostjo in samopašnostjo svobodni butalski vsakdanjik hvaležno zapolnjujeta predsednik vlade in predsednica državnega zbora«.

Padanje podpore v letu po volitvah je še zlasti značilno za novonastale stranke, ki nimajo stabilne volilne baze. Za to, da bi Golobovi obrnili trende, je možnosti malo; sodeč po anketah, je Golob izgubil že tretjino volivcev.