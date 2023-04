Golobovi želijo poslušne direktorje zavodov

V nadaljevanju preberite:

Po tem, ko je vlada novelo zakona o zavodih le poslala v državni zbor – kot smo poročali, so jo nenapovedano sprejeli na vladi prejšnji teden – in je vsebina postala javna, so se ogorčeni oglasili nevladniki, sindikati in tudi občine. Poslancem predlagajo, naj novele nikakor ne potrdijo oziroma naj jutri vsaj ne privolijo v obravnavo po skrajšanem postopku.

»Takšni prijemi in predlogi vsekakor ne morejo biti v ponos nobeni demokratični vladi,« je oster Goran Forbici, direktor Centra nevladnih organizacij.