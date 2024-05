Golobu vprašanja tudi o plačah v javnem sektorju in javnem zdravstvu

Državni zbor bo redno zasedanje danes začel s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrom. Premier bo tokrat odgovarjal na vprašanja v zvezi z javnim zdravstvom, plačami v javnem sektorju, ukrepi kmetijske politike in predlogom Italije za prekinitev schengenskega sporazuma s Slovenijo.

Zvonko Černač iz SDS je napovedal, da bo na predsednika vlade naslovil vprašanje v zvezi z ureditvijo plač v javnem sektorju in državni upravi. Njegov strankarski kolega Branko Grims pa mu namerava postaviti vprašanje v zvezi s posledicami predloga Italije za prekinitev schengenskega sporazuma za Slovenijo.

Vida Čadonič Špelič iz NSi bo Goloba spraševala, kaj bo vlada oziroma on osebno kot predsednik vlade storil za razvoj in obstoj slovenskega kmeta, pri čemer opozarja, da pristojno ministrstvo še ni začelo pripravljati strateških dokumentov, in izpostavlja kadrovske poteze ministrice.

Tamari Vonta iz Gibanja Svoboda pa bo premier odgovarjal na vprašanje o naslednjih korakih, ki bodo okrepili javno zdravstvo, in tudi o ukrepih, s katerimi bo vlada dolgoročno naslovila kadrovski primanjkljaj v zdravstvu.

Plenarno zasedanje se bo nadaljevalo še v sredo in četrtek. V sredo bo med drugim na dnevnem redu seje predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Jeku 2.

V četrtek bodo obravnavali tudi akt o odreditvi parlamentarne preiskave glede domnevnih odvzemov otrok iz slovenskih porodnišnic med letoma 1965 in 1991 ter glasovali o sestavi preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnih zlorab pri poslovanju podjetij Gen-I in Star Solar ter financiranju stranke Gibanje Svoboda. DZ bo volil tudi tri člane sodnega sveta.