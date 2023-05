Ameriški tehnološki velikan Google bo v Ljubljani odprl center kvantnih tehnologij, v katerem naj bi na letni ravni izobrazili več sto inženirjev s tega področja, je za STA povedal minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič. Doktorske študente bi v najboljšem primeru lahko sprejel že jeseni, zagotovo pa drugo leto.

Kot je ob robu 16. srečanja elektroenergetikov, ki poteka danes in v sredo na Bledu, dejal Papič, investicijo vodi Google, zato njene višine ne pozna. »Zaveza ministrstva pa je, da zagotovimo štipendije, izobraževanje za te slušatelje in pomagamo pri pridobivanju dovoljenj za njihovo bivanje v Sloveniji,« je dejal.

»Načrti Googla, da bodo v Sloveniji izobraževali doktorje s področja kvantnih tehnologij, je priznanje za Slovenijo in Fakulteto za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani,« je dejal minister. Kot je dodal, sta fakulteta in njen uveljavljeni strokovnjak s tega področja Dragan Mihajlovič neposredno vključena v ta projekt, ki dokazuje, da je Slovenija na svetovnem zemljevidu prepoznana na tem, nišnem, področju.

Poudaril je še, da bo Google v center v Ljubljani pripeljal številne strokovnjake iz sveta, država pa se bo potrudila, da bi kakšen ostal tudi v Sloveniji, saj jih potrebujemo.