Gora dokazov dovolj le za eno obsodbo

Več kot 40 zaposlenih mariborske podružnice nemške multinacionalke SSI Schaefer, ki so bili med letoma 2014 in 2020 oškodovani pri napotitvah na delo v tujino, je notarsko overilo izjave, da so bili njihovi podpisi za napotitev na delo v tujini ponarejeni, da so prirejali plačilne liste, dnevnic pa niso dobili. Na tisoče strani dokazov in dve priznanji ponarejanja so pripeljali le do ene pogojne obsodbe in kupa izgovorov pristojnih državnih organov, zakaj kdo med njimi česa ne more storiti.

Pet tisoč listin, skupaj več kot 8000 strani dokumentacije, je bilo ponarejenih, da bi na delo v tujino poslanim delavcem mariborske podružnice nemške multinacionalke SSI Schaefer delodajalci izplačali čim manj plač, nadur in dnevnic, trdi skupina več kot 40 zaposlenih in nekdanjih zaposlenih te mariborske družbe. Da bi podprli očitke o sistematičnem ponarejanju, ki se nanašajo na oškodovanja med letoma 2014 in 2020, so delavci podali notarsko overjene izjave, da so delodajalci ponarejali dokumente. Policija in tožilstvo sta dobila več kot deset kazenskih ovadb z več kot deset kilogrami dokazov in ponarejenih listin, potekajo predkazenski postopki, eden od obtoženih je krivdo priznal in bil julija lani na sodišču spoznan za krivega ponarejanja.