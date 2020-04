Gorazd Pretnar, eden od kandidatov za direktorja

Stranko Zeleni Slovenije veseli, da se je dr.predsednik njihovega programskega sveta, odločil kandidirati za direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).»Vsi, ki ga poznamo vemo, da mu lahko pripišemo največ zaslug za prepoved nekaterih rakotvornih pesticidov, javnost je prav tako pred leti razburil z ugotovitvami oporečne vode v vodomatih ali mleka v mlekomatih – pravi, da so učinki še danes vidni, to sta večji nadzor in čista voda ter mleko,« so zapisali v stranki.Dodali so, da je Pretnar brezkompromisen, ko se gre za zdravje in čisto okolje, pri delu pa na prvo mesto postavlja stroko, saj ima bogate mednarodne izkušnje in je doktor mikrobiologije. »Upamo, da bo državna politika po dolgem času kadrovala po načelu sposobnosti in ne pripadnosti. Slovenija potrebuje ljudi, ki bodo skrb za čisto vodo, varno hrano in nasploh javno zdravje postavili na prvo mesto,« so sporočili.Povedali so še, da je Pretnar v Sloveniji je kot eden prvih opozarjal tudi na slabo pripravljenost države na boj proti novemu koronavirusu in po potrebi k izboljšanju zaščite ranljivih skupin.