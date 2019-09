Gorazd Pretnar se bo potegoval za direktorski stolček na ARSO

Iz tajništva Zelenih Slovenije so sporočili, da se je Gorazd Pretnar prijavil na razpis za mesto direktorja ARSO. Zapisali so, da je Pretnar nedvomno eden najbolj znanih mikrobiologov pri nas, in sicer po brezkompromisnem boju za čisto vodo, varno hrano in javno zdravje nasploh. »Poznavalci mu pripisujejo največ zaslug za prepoved nekaterih rakotvornih pesticidov, javnost je pred leti razburil z ugotovitvami oporečne vode v vodomatih ali mleka v mlekomatih – pravi, da so učinki še danes vidni, to sta večji nadzor in čista voda ter mleko,« so zapisali in dodali, da je njegova kariera zelo razgibana: od nadobudnega mladega znanstvenika – do človeka, ki so ga na ministrstvu za zdravje odpustili.