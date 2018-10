Gore bo pobelilo, a zimski obisk bo kratkotrajen

Po lepem, a hladnem koncu tedna, bo nov teden prinesel padavine. Ponedeljkovo dopoldne bo še pretežno jasno, popoldne se bodo najprej na zahodu začele pojavljati padavine, ki bodo do večera zajele večji del države.



Ponoči bo oblačno s padavinami, meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1300 metrov. To pomeni, da bo v Alpah snežilo, a padlo bo le nekaj centimetrov snega, je povedal Janez Markošek, dežurni prognostik na Agenciji za okolje (Arso). Sneg se bo v prihodnjih dneh že stalil.



Do jutri zjutraj bo ponehal tudi dež. Na Primorskem se bo razjasnilo, pihala bo zmerna burja. Drugod bo sprva še oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo. Za razliko od preteklih juter, torkovo ne bo več tako zelo mrzlo, saj bodo najnižje jutranje temperature od 4 do 9, na Primorskem do 13, najvišje dnevne od 9 do 13, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo suho vreme, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Burja bo v sredo oslabela in se v noči na četrtek znova nekoliko okrepila. Pričakujete lahko tudi nekoliko višje temperature.