Gore so dostopne vsem, tudi gluhim in slepim

· Akciji, ki dokazujeta, da zmoremo kot družba delovati vključujoče.

· Od poletja do jeseni tudi inkluzivni pohodi za invalide.



Aktivno preživljanje prostega časa

Gluhi bodo čez poletje stregli v 15 planinskih kočah. Foto arhiv PZS



S planinstvom se lahko ukvarja vsak

​​​​​​​Začela se je planinska prostovoljska akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah, ki bo čez poletje zaznamovala utrip v 15 planinskih kočah. Prihodnji konec tedna bodo gluhi stregli v planinskih domovih na Boču, Uštah – Žerenku in pri Gospodični na Gorjancih.Vseslovenska planinska akcija, ki jo organizirata odbor Planinstvo za invalide in osebe s posebnimi potrebami Planinske zveze Slovenije in Mladinsko društvo za osebe z okvaro sluha Vklop/Izklop, je lani, ko je potekala prvič, doživela odličen odziv. Tako želijo z vključevanjem prostovoljcev, oskrbnikov in obiskovalcev koč pokazati, da so gore dostopne za vse, tudi za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne, in da smo kot družba zmožni delovati vključujoče. Odbor Planinstvo za invalide pri PZS je za pilotni in trajnostno naravnani projekt vključevanja oseb s posebnimi potrebami v športno oziroma razvedrilno dejavnost ta mesec prejel priznanje Mladinskega sveta Slovenije za naj prostovoljski projekt 2018.Prejšnji konec tedna so gluhi stregli v planinskem domu na Zelenici, hkrati pa je še v treh planinskih domovih – na Boču, Gorjancih in Čavnu – potekal tudi dogodek Stopiva skupaj, osvojimo vrh, ko so spremljevalci slepe in slabovidne pospremili do štirih omenjenih planinskih domov. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije želijo spodbuditi čim več slepih, slabovidnih in oseb z okvaro vida, da se pridružijo akciji. Planinstvo želijo predstaviti kot možnost aktivnega preživljanja prostega časa, z jedilniki v brajici in povečani pisavi približati slepoto drugim in družbi ter s primerno podporo slepim in slabovidnim omogočiti doseganje planinskih ciljev.Akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah se bo nadaljevala prvi julijski konec tedna, 6. in 7. julija, v planinskem domu Tamar, Frischaufovem domu na Okrešlju in Pogačnikovem domu na Kriških podih. Nato pa 3. in 4. avgusta v Triglavskem domu na Kredarici, Ruški koči in Valvasorjevem domu pod Stolom. Septembra bodo gluhi stregli 7. in 8. v Kamniški koči na Kamniškem sedlu, Domu dr. Franca Goloba na Čemšeniški planini in Tumovi koči na Slavniku, zaključek akcije pa bo 14. in 15. septembra v planinskem domu na Mrzlici.Vodja odbora Planinstvo za invalide in dolgoletni vodnik PZS Jurček Nowakk pravi, da so s pripravo obeh akcij, skupaj z oskrbniki planinskih koč, naredili korak v neznano: »Tako sporočamo, da se s planinstvom lahko ukvarja pravzaprav vsakdo. Imamo polno podporo oskrbnikov oziroma najemnikov koč in planinskih društev, kar je podlaga za dobro izvedbo akcij. Skupaj smo se podali v neznane aktivnosti, ki so dvignile raven vključevanja, sprejemanja in razumevanja drugačnosti.« Odbor od poletja do jeseni organizira tudi inkluzivne pohode za invalide in usposabljanja za strokovni kader.Marjeta Čič, predstavnica planinske zveze v delovni skupini Gluhi strežejo v planinskih kočah, poudarja, da je osnova celotne akcije vključevanje v družbo in prepoznavanje vsakega posameznika v njej, kar odseva tudi moto Bodimo inkluzivni. Gluha planinka Maja Kuzma, vodja delovne skupine akcije Gluhi strežejo v planinskih kočah, pa poudarja, da so prostovoljce motivirali za socializacijo z različnimi aktivnostmi in jim omogočili uresničevanje skritih želja, da bi bili opazni, sprejeti, vključeni in povezani: »Tako prispevamo k aktivnemu življenjskemu slogu vseh obiskovalcev v naravi, kjer nastajajo primeri dobrih praks in dobre zgodbe.«