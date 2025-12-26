  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Ozaveščen pohodnik je varen pohodnik: pozivi k boljši pripravi na zimske gore

    Najpogostejši vzrok nesreč ostajajo zdrsi, pogosto povezani z nepazljivostjo ali precenjevanjem razmer.
    Ob tem Šolar opozarja tudi na zavajajoče podobe gora na družbenih omrežjih, ki lahko ustvarjajo lažen občutek varnosti. FOTO: Jure Eržen
    Ob tem Šolar opozarja tudi na zavajajoče podobe gora na družbenih omrežjih, ki lahko ustvarjajo lažen občutek varnosti. FOTO: Jure Eržen
    STA
    26. 12. 2025 | 11:57
    26. 12. 2025 | 11:57
    2:30
    Obisk gora ostaja tudi pozimi ena ključnih turističnih dejavnosti v Sloveniji, zato gorski vodniki in reševalci znova opozarjajo na pomen dobre priprave, primerne opreme in realne presoje lastnih zmožnosti. Skupne aktivnosti več organizacij na področju ozaveščanja o varnosti v gorah že prinašajo opazne rezultate.

    Letos je v slovenskih gorah umrlo že 49 ljudi

    V okviru projekta Varno v gore so Slovenska turistična organizacija (STO), Gorska reševalna zveza Slovenije in Planinska zveza Slovenije pripravile enotno informacijsko točko na portalu Slovenia.info, kjer so ključne varnostne informacije turistom na voljo v sedmih jezikih. Kot je poudarila Aleksandra Jerebic Topolovec (STO), je cilj obiskovalcem približati značilnosti slovenskih gora in jih usmeriti k varnejšemu obisku.

    Če bi v gore hodili, da dobita potrditev okolice, bi bili v sebi prazni

    Gorski vodniki opozarjajo, da pogosto srečujejo slabo opremljene pohodnike, ki v gore odhajajo prepozno v dnevu. FOTO: Be. B.
    Gorski vodniki opozarjajo, da pogosto srečujejo slabo opremljene pohodnike, ki v gore odhajajo prepozno v dnevu. FOTO: Be. B.
    Po besedah Gregorja Dolinarja (Gorska reševalna zveza Slovenije) in Martina Šolarja (Planinska zveza Slovenije) se učinki kampanje že kažejo, a doseg še vedno ni zadosten. V gore redno zahaja okoli 400.000 ljudi, zato so poleg pisnih virov in aplikacij ključne tudi neposredne informacije turističnih delavcev na terenu.

    Gorski vodniki opozarjajo, da pogosto srečujejo slabo opremljene pohodnike, ki v gore odhajajo prepozno v dnevu. Uroš Grilj izpostavlja nevarnosti popoldanskih neviht, zimskega segrevanja in snežnih plazov ter kratkega dneva, Dolinar pa dodaja, da nočno reševanje s helikopterjem ni mogoče, kar lahko močno poslabša izid nesreče.

    Aleš Česen: Zahtevni vzponi te vsega posrkajo, saj gre na koncu vedno zares

    Predsednik Združenja gorskih vodnikov Slovenije Peter Jeromel poudarja pomen ustrezne zimske opreme in znanja njene uporabe – od toplih oblačil, zimske obutve in zaščite pred soncem do tehnične opreme in lavinskega trojčka na plazovitih območjih. Najpogostejši vzrok nesreč ostajajo zdrsi, pogosto povezani z nepazljivostjo ali precenjevanjem razmer.

    Ob tem Šolar opozarja tudi na zavajajoče podobe gora na družbenih omrežjih, ki lahko ustvarjajo lažen občutek varnosti. Za manj izkušene pohodnike strokovnjaki priporočajo najem gorskega vodnika, ki pot prilagodi znanju in poskrbi za varno izkušnjo.

