Na primorski avtocesti zagorel tovornjak

Malo pred deseto uro dopoldne se je zgodil incident na primorski avtocesti. Kot so prvi poročali s prometnoinformacijskega centra, je pred Nanosom v smeri proti Kopru zagorelo tovorno vozilo.

Zaradi varnosti in omogočanja dela intervencijskim službam so pristojni avtocesto med priključkoma Razdrto in Senožeče v smeri proti Kopru sprva popolnoma zaprli. Zdaj je zaprt le še vozni pas. Zastoj je nastal od Studenca proti Nanosu, piše prometnoinformacijski center.

Obvoz za vsa vozila je urejen po regionalni cesti med Razdrtim in Senožečami.

Voznikom, ki so namenjeni proti Obali, svetujejo, naj se na pot odpravijo pozneje ali uporabijo alternativne poti.