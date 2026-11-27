Štajerska avtocesta je med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru zaprta zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila, poroča prometnoinformacijski center. Nastal je zastoj, občasno zapirajo trojanske predore. Proti Ljubljani promet poteka po voznem pasu. Za osebna vozila je možen izvoz Blagovica ali Trojane.

Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo ter na regionalni cesti Razdrto–Manče–Vipava prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Zaradi zimskih razmer velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike na cestah Col–Črni Vrh–Godovič ter na hrvaški strani prehodov Babno Polje in Petrina. Prelaz Vršič je zaprt.

Na cestah so posipne in plužne skupine. Voznike pozivajo, naj se na pot odpravijo le z ustrezno zimsko opremo ter vožnjo prilagodijo trenutnim voznim razmeram.