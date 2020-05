Gorenje odpušča tisoč potencialnih vojakov

Ljubljana – Ocena pripravljenosti Slovenske vojske se bo izboljšala, ko bo imela ustrezne kadrovske, materialne in finančne vire, je jasen brigadir Robert Glavaš. Pripravljenost vojske ne odraža le dela vojakov in vojakinj, temveč je tudi odraz pripravljenosti države in družbe, da vojski zagotavlja potrebne vire za razvoj. Glavaš si želi, da bi vojsko bolj dojemali kot sestavni del naše družbe in da bi mladi pogosteje svojo prihodnost videli v uniformi.Medtem ko se vsi v državi borijo z epidemijo, v generalštabu z epidemijo živijo brez stresa in dobro jim gre. Od 6330 vojakov so okuženi le štirje. V generalštabu se ...