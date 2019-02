Gorenjska avtocesta znova odprta

Gorenjska avtocesta med Podtaborom in Strahinjem je bila več ur zaprta zaradi prometne nesreče pred viaduktom Tržiška Bistrica, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Sedaj promet ponovno poteka, zaprta ostajata oba prehitevalna pasova (proti Kranju in Jesenicam).



Po podatkih Policijske uprave Kranj je prišlo do trčenja tovornega vozila v odbojno ograjo, ki je zatem ostalo na kolesih, a obrnjeno preko celotne avtoceste, zaradi česar je bil promet onemogočen.



Policisti so že zaključili z obravnavo. Okoliščine kažejo, da je bilo trčenje posledica voznikovega bolezenskega stanja. Po prvih podatkih je lažje poškodovan, s kraja nesreče je bil odpeljan v zdravstveno ustanovo.