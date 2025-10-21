Na gorenjski avtocesti hujša nesreča, opozarjajo na nevarnost naleta!

Gorenjski policisti so bili danes okoli 15.30 obveščeni o hujši prometni nesreči na gorenjski avtocesti, in sicer v smeri Karavank, pred izvozom za Tržič, so popoldan sporočili s Policijske uprave Kranj. Po prvih podatkih sta bila v nesreči udeležena tovorno vozilo in avtomobil. Vse intervencijske službe so na kraju nesreče.

Avtocesta je zaradi obravnave prometne nesreče zaprta med priključkoma Naklo in Podtabor proti Karavankam, zaprt je tudi uvoz Naklo proti Karavankam. Osebna vozila na priključku Naklo preusmerjajo na regionalno cesto, pred izvozom je nastal daljši zastoj. Vozniki osebnih vozil lahko avtocesto zapustijo že na priključku Kranj zahod ali Kranj vzhod.

Po podatkih Prometno informacijskega centra za državne ceste in Darsa je bilo ob 18. uri območje zastojev dolgo nekaj več kot 5 kilometrov, zamuda je znašala 26 minut.

Zaradi prometne nesreče in popoldanske prometne konice nastajajo zastoji in obstaja možnost naleta. Policaji vse udeležence v prometu prosijo, da so strpni, prilagodijo hitrost vožnje stanju prometa in vremenskim razmeram, vozijo na primerni varnostni razdalji ter upoštevajo navodila policistov in spremenjeno prometno signalizacijo.