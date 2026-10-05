Gorenjski župani bi omejili kratkoročni najem, primorski ga širijo

Štirinajst občin pred prihajajočimi lokalnimi volitvami hiti s sprejemanjem aktov o določitvi časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem, saj morajo biti sprejeti do konca oktobra. Večina občin je takšne akte že sprejela, nekatere še zbirajo pripombe občanov. Kot kaže, se je večina županov odločila za najdaljši zakonsko dopusten časovni razpon.

Doslej je bilo kratkoročno oddajanje mogoče pet mesecev na leto. Prejšnja vlada pa je v okviru prenove zakona o gostinstvu pri tej dejavnosti uvedla regulacijo. Novi zakon je predvidel, da mora pristojno ministrstvo v skladu z uredbo o metodologiji za določitev občin z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema za leti 2027 in 2028 na seznam uvrstiti tiste, ki so v letih 2024 in 2025 hkrati izkazovale večjo nedostopnost stanovanj in večjo turistično aktivnost v stanovanjskih enotah od slovenskega povprečja.