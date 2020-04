Zaradi suše je predvsem na Primorskem velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Dopoldne je zagorelo v gozdu med Kastelcem in Petrinjami. Zaradi gašenja požara je zaprta cesta Kastelec–Črni Kal pri Petrinjah. Obvoz je med Kastelcem in Kozino v obe smeri možen po avtocesti tudi za vozila brez vinjete, sporočajo s prometno-informacijskega portala.Po grobih ocenah je požar zajel približno deset hektarov borovega gozda, poročajo Primorske novice Na terenu je približno sto gasilcev kraške in obalne gasilske zveze, poleg gasilcev sežanske in koprske poklicne enote je na delu še veliko gasilcev iz prostovoljnih gasilskih društev. Pomagajo jim tudi gasilci iz Trsta.Gre za največji požar letos na Primorskem.