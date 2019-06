Okoli 20. ure je v industrijski coni Podskrajnik na Rakeku zagorel obrat Fragmata. Nad tovarno in okolico se vali gost črn dim. Gasilci požar že gasijo. Podrobnosti zaenkrat niso znane.»Trenutno poteka intervencija gasilcev, policisti pa so zavarovali območje. Nad območjem se vali gost dim, zato svetujemo okoliškim prebivalcem, da zaprejo okna, in se po nepotrebnem ne zadržujejo zunaj,« so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.Podobno sporoča PGD Rakek, ki vse občane poziva, da zaradi gorenja stiropora in gostega dima zaprejo vsa vrata in okna.Ste bili tam? Pošljite nam fotografije.