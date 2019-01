Gorica spet v znamenju fašizma. In protifašizma!

Neslavna zgodovina se ponavlja še posebej v Gorici in tako se danes na italijansko-slovenski meji spet zgrinjajo fašistične sile s tradicionalnim sprejemom veteranov odreda X. MAS na tamkajšnji županiji, za nameček pa v bližini manifestirajo še samooklicani novofašisti tretjega tisočletja iz gibanja CasaPound.



Kakopak bodo tehtnico pričakovano uravnotežili v partizanskem združenju ANSI, ki pozivajo na zbor na Travniku.



Splošno zgražanje zaradi fašističnih zborovanj in provokacij nikoli ne zaleže. Odred veteranov – in njihovih podpornikov – X. MAS je redni letni obiskovalec občine, medtem ko se fašisti iz CasaPound v Gorici zbirajo že drugič v dobrih treh letih.



Novogoriški župan Klemen Miklavič je obsodil sprejem ter poudarja, da gre za prikrito in obenem neposredno promocijo ideologij, ki so sprle evropske narode in na naših tleh povzročile krivice: »Rane, ki jih je za seboj pustilo 20. stoletje, se le počasi celijo, zato je še toliko bolj pomembno, da se odločno upremo ponovnemu oživljanju duhov preteklosti. Naša prihodnost je v sodelovanju, soustvarjanju skupnega in raznolikega kulturnega prostora, novih delovnih mest in blaginje za vse.«



Kljub kritikam in političnim pozivom goriški občini ter drugim državnim ustanovam, naj prepovedo takšne dogodke in naj ne odpirajo starih ran, oblasti dovoljujejo vzpon novofašizma. Goriški župan Rodolfo Ziberna se brani, da občina nima veliko besede, če shodov ne prepovesta kvestura (policijski urad) in prefektura (upravni urad). V klepetalnici Goriškega loka je izjavil, da bo občina »vsekakor prisotna na vseh shodih v spomin vojnim žrtvam, naj bodo desničarske ali levičarske«.



Miklavič se je v teh dneh pogovarjal s kolegom na drugi strani somestja, nakar mu je Ziberna zagotovil, da veteranov in somišljenikov odreda X MAS na občini ne bo sprejel.



Italijanska ustava prepoveduje obujanje fašističnih vsebin, vendar je sprejem veteranov odreda X MAS, elitne fašistične vojske, ki je po italijanski kapitulaciji septembra 1943 prostovoljno prešla pod okrilje nacističnih nemških sil, vsakoletno dejanje. Zbirajo se na obletnico – poraza. Med 19. in 21. januarjem leta 1944 so namreč v Trnovem partizani brigade Srečka Kosovela uničili bataljon Fulmine.