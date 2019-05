Gorici odslej še bolj povezani

Nova Gorica

- Nova in stara Gorica bosta v soboto še uradno podpisali sporazum o kandidaturi mest za naziv Evropske prestolnice kulture 2025 (GO! 2025). S kakšnim programom bosta Gorici prepričevali Evropsko komisijo, je še skrivnost, obljubljata pa »občutno izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev čezmejnega območja in okrepitev njihovega čuta pripadnosti, turistični in gospodarski razvoj.Slovesnost bosta Nova Gorica in Gorica pripravili na Trgu Evrope z dogodkom Go! Borderless, otvoritvijo pisarne EPK, ki bo skrbela za dejavnosti kandidature, kulturnim srečanjem in koncertom.»Pridobivamo na pozornosti, ne zgolj slovenske in italijanske, ampak tudi evropske javnosti. Smo na dobri poti, da naredimo iz naše zgodbe lep vseevropski zgled, ki je v današnjih dneh še kako potreben,« je prepričan novogoriški županProgramsko knjigo bosta Gorici oddali do konca leta. »Ne smemo pozabiti, da kandidatura obsega območje Soške in Vipavske doline ter Banjške planote. Programa ne bomo razkrivali sproti, saj gre za tekmovanje. Želimo si pa čim večjo sodelovanje občanov na obeh straneh, ki smo jih že lani pozvali za predloge. Ne glede uspeh kandidature lahko laže načrtujemo skupno prihodnost,« je prepričana vodja kandidature GO! 2025Predvidoma februarja bo 12-članska mednarodna komisija v Ljubljani pregledovala kandidature in najboljše uvrstila v finale. Nosilka EPK bo znana do konca prihodnjega leta.Aktivnosti bodo povezale mesti v enovito področje kulturnega ustvarjanja ter ovrednotile raznolikost kulturne dediščine širše regije na obeh straneh meje, je prepričan novogoriški župan: »Kot integralni del kulturnih projektov smo si zastavili tudi konkretne urbanistične projekte, zlasti na območju Trga Evrope in na območjih vzdolž meje. Prav na področju urbanističnih rešitev v prostoru med središčema obeh Goric si obetamo trajen prispevek naslova Evropske prestolnice kulture v razvoju prvega evropskega čezmejnega somestja.«Prvi korak je v tej smeri je objavljen razpis mednarodnega arhitekturnega natečaja za območje ob meji, ki da je lahko zgled sodelovanja številnim drugim mestom v Evropi in po svetu. »V časih, ko je Evropska unija na preizkušnji in znotraj nje delujejo razdiralne sile, Gorici Evropo utrjujeta in nadgrajujeta z enotnostjo, z vključevanjem naših ustvarjalnih ljudi ter z uresničevanjem drznih vizij skupne prihodnosti«.Goriški županpoudarja, da je podpis sporazuma nov pomemben mejnik v odnosih med Gorico in Novo Gorico: »V dobrem in slabem smo tukaj v prvi vrsti doživljali velike dogodke evropske zgodovine, danes pa smo laboratorij miru, povezovanja in razvoja.« Prepričan je, da bo kandidatura vplivala na gospodarstvo, posledično ustvarila nova delovna mesta najprej v turizmu in drugih panogah.