V Goriških Brdih plazovi še drsijo, bojijo se novih padavin

Na območju med Goriškimi Brdi in Tolminom so ponoči nastali zelo močni nalivi in nevihte, ki so povzročili pravo razdejanje. Sproženih je bilo zemeljskih plazov, bojijo se tudi novih padavin, ki so napovedane za današnji večer in noč.

Na tem območju še vedno potekajo intervencije in prve ocene škode. Še vedno so tudi zaprte nekatere ceste. Popolni zapori sta na cestah Kanal–Lig–Mišček–Neblo (pri Hlevniku zaradi zemeljskega plazu, obvoz po lokalnih cestah) in Dobrovo–Neblo (zaradi poplavljenega cestišča). Na regionalni cesti Solkan–Gonjače pa je promet urejen izmenično enosmerno med Kojskim in Gonjačami.

Nekatere vasi nedostopne

»Nočno deževje je prizadelo tri občine na Severnoprimorskem, med njimi je najhuje prizadeta občina Brda,« je po poročanju STA na današnji novinarski konferenci na Dobrovem povedal poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite na Severnoprimorskem Samo Kosmač.

Zaradi plazov v Kožbanjskem kotu je okoli 150 prebivalcev iz tamkajšnjih manjših vasic odrezanih od središča občine. Plazovi pa še kar drsijo, zato občinski štab Civilne zaščite Brda nadzoruje dogajanje in teren, da ne bi prišlo do kakšne večje katastrofe. Vsekakor pa je njihova prioriteta trenutno v tem, da bi ponovno povezali vse vasi, ki so zaradi plazov in udrtih cestišč trenutno nedostopne.

FOTO: Civilna zaščita Občine Brda

Gasilci iz Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Dobrovo so na nogah že vse od druge ure ponoči, ko so posredovali v dvanajstih intervencijah, na terenu je bilo 25 gasilcev, ki so do 14. ure popoldan opravili že okoli sto ur dela, je povedal poveljnik PGD Dobrovo Matej Fabricijo. Ob posredovanjih zaradi poplavljanja stanovanjskih hiš in poslovnih objektov so reševali tudi dva poplavljena avtomobila ter gasili goreče vozilo sredi Dobrovega.

O višini škode še ne morejo govoriti

Direktorica občinske uprave Občine Brda Anita Manfreda je povedala, da so od jutra zabeležili preko 30 škodnih dogodkov, med katerimi je pet do šest večjih plazov. Zaenkrat o višini škode še ne morejo govoriti, to bo znano šele v naslednjih dneh, samo popravilo porušenega mostu pa bo Občino Brda stalo med 500.000 in 800.000 evrov, je še povedala.

Župan Franc Mužič pa je povedal, da bo škoda velika tudi na kmetijskih površinah. Uničeni so vinogradi in sadovnjaki, končno škodo bo mogoče oceniti šele, ko bo voda odtekla. »Vinogradi so na nekaterih delih dobesedno poleženi do tal,« je povedal župan.

»Bojim se, da občina sama ne bo zmogla stroška sanacije vsega, kar so neurja uničila. Pričakujemo torej, da nam bo pri tem pomagala država,« je dejal Mužič. Prizadete dele briške občine si bo v torek ogledal tudi poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan.

Močni nalivi trajali več ur

V nekaj urah je padlo izjemno veliko dežja, kar je povzročilo silovite hudourniške poplave in več zemeljskih plazov. Kot navaja Meteoinfo, so nekatere amaterske postaje izmerile več kot 180 milimetrov padavin v petih urah, skupno pa prek 300 milimetrov v manj kot 24 urah. Reki v Neblem sta po neuradnih podatkih dosegli rekordno visok vodostaj.

Ponoči so se na območju med Goriškimi Brdi in Tolminom več ur obnavljali močni nalivi, vmes so se pojavljale tudi nevihte. Intenziteta vremenskega dogajanja je večino presenetila, saj izračuni vremenskih modelov niso kazali tako ekstremnega vremenskega dogajanja.

Zaradi velikih količin padavin v kratkem času so nastale hudourniške poplave, sprožilo se je več zemeljskih plazov, ki so marsikje zaprli cestne povezave, ponekod pa tudi prekinjali dobavo z električno energijo. Uničeni so tudi številni vinogradi.

Nekatere amaterske postaje so na tem območju izmerile izjemne količine padavin (ARSO postaje so bile izven območja najmočnejših nalivov, zato uradnih meritev nimamo). Ponekod je v le petih urah padlo nad 180 mm, skupna količina padavin pa od včeraj presega 300 mm, vse to je padlo v manj kot 24 urah!

Izjemen vodostaj sta dosegla Reka v Neblem in Kožbanjšek, ki sta po neuradnih podatkih presegla dosedanje rekordne vrednosti.