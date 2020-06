Goriška kljub odpiranju meja potrebuje posebno pomoč

Hit je brez prihodkov od marca

Na Goriškem so ključne gospodarske panoge popolnoma odvisne od italijanskega trga. Kljub postopnemu odpiranju meja zaradi negotovosti v Italiji do zdaj sprejeti ukrepi vlade ne omogočajo preživetja številnih podjetij, so opozorili v pobudi Rešimo Goriško, v katero se je povezalo več kot sto malih in srednjih goriških podjetnikov. Pridružil se jim je tudi igralniški velikan Hit. V državnem svetu se je pravkar končal posvet Primorska po krizi covid-19, ki je osvetlil težave v regiji.Predstavnik pobude, novogoriški podjetnikje poudaril, da Goriška, ki desetletja »nosi zlata jajca«, potrebuje premostitveno pomoč, in izpostavil ključne ukrepe za ohranitev delovnih mest. Ti so podaljšanje ukrepa čakanja na domu do popolne normalizacije razmer v Italiji (do septembra), ukrep oprostitve, ali delnega subvencioniranja plačila socialnih prispevkov za mikro, mala in srednja podjetja (do septembra), dejansko aktiviranje likvidnostne sheme, ki kljub sprejetemu zakonu zaradi pasivnosti bank ne deluje, prednostna obravnava Goriške pri izvajanju programov, razpisov ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ministrstva za kmetijstvo ter premestitev bodoče elektronske točke cestninjenja na Vogrsko, za odcep Nova Gorica.Pobudniki si prizadevajo za umestitev ukrepov v dopolnitve obstoječih zakonskih paketov ali v četrti sveženj, ki ga napoveduje vlada za prihodnje tedne.V razpravi so sodelovali predsednik državnega sveta, državni svetniki, poslanci državnega zbora, župani, podjetniki, predstavniki uprav, tudi evropska poslankakot članica vladne posvetovalne skupine za pripravo protikriznih ukrepov. Župan Nove Goriceje poudaril, da je treba ukrepati takoj, ne čakati na statistike, dolgotrajne analize., predsednik uprave Hita, ki predstavlja steber lokalnega gospodarstva in je brez prihodkov iz igralništva od 10. marca, je izpostavil potrebo po vsaj začasnem znižanju davka od iger na srečo, kar bo omogočilo revitalizacijo dejavnosti v prihodnjih mesecih. Vinar iz Goriških brdje poudaril, da se je prodaja vina v letu 2020 zmanjšala za kar 70 odstotkov. Zaradi specifičnosti dejavnosti si čakanja na delo na domu ne morejo privoščiti, prihodkov pa ni, saj so restavracije in igralnice zaprte, tudi ob odpiranju meje pa ni pričakovati hipne vrnitve italijanskih gostov.iz Dvorca Zemono je opozoril na nujnost hitrega ukrepanja in poudaril, da si gostinstvo na Goriškem ne bo opomoglo še mesece. Omenil je tudi odklonilni odnos do italijanskih gostov v delu javnosti, ki je posledica obsežne epidemije v Italiji in strahu pred ponovnim širjenjem virusa.