Goriva MOL EVO z izboljšano formulo MOL EVOTECH

Za še bolj čist motor, njegovo daljšo življenjsko dobo in optimalno delovanje ter več kilometrov je MOL letos razvil goriva, obogatena z inteligentno formulo MOL EVOTECH. S pomočjo lastnega razvoja goriv se v Skupini MOL nenehno trudijo slediti potrebam potrošnikov in spremembam na področju razvoja avtomobilske industrije. Zaradi tega lahko iz leta v leto svojim strankam ponudijo novejša in obogatena goriva MOL EVO. O tem, kakšne so lastnosti novega tipa goriva in kam jih bo pot vodila v prihodnje v razvoju novih goriv, smo se pogovarjali z vodjem maloprodaje in marketinga v podjetju MOL Slovenija d. o. o., Nevenom Kolanovićem.



Na bencinskih servisih MOL lahko stranke/potrošniki točijo goriva MOL EVO. Nam lahko predstavite, kaj sam izraz EVO pomeni in kako poteka razvoj teh goriv?

»V Skupini MOL se nikoli ne ustavimo, zato skozi leta nenehno skrbimo za razvoj in nadgradnjo tudi naših goriv MOL EVO. Z več desetletji izkušenj jih tako ves čas izboljšujemo ter premagujemo današnje in prihodnje izzive. Omenjena znamka goriv ta pristop odraža že v svojem imenu EVO, ki pomeni EVOLUCIJO, razvoj.«



Trenutno govorimo o tem, da so goriva obogatena z inteligentno formulo MOL EVOTECH. Nam lahko poveste kaj več o tem, za kakšen tip formule gre?

»Najprej je treba vedeti, da vsa goriva MOL EVO učinkovito čistijo motorje vaših vozil in jih ohranjajo čiste. Tokrat pa smo goriva MOL EVO obogatili s posebnimi dodatki, razvitimi posebej za goriva MOL, ki jih imenujemo inteligentna formula MOL EVOTECH. Vsebuje molekule, ki omogočajo inteligentno čiščenje ter elemente proti trenju in koroziji.«



Kakšni učinki so vidni na motorju?

»Omenjena formula je sposobna zaznati prah in obloge, ki se nabirajo v motorjih. Čisti motorne dele in jih ščiti pred korozijo. Obloge se lahko nabirajo na ključnih sestavnih delih sistema za gorivo, kot so ventili, injektorji in valji, ter lahko skrajšajo življenjsko dobo in vplivajo na delovanje motorja. Zaradi formule MOL EVOTECH so motorji čisti, njihova življenjska doba je podaljšana, delovanje motorja pa optimalno.«



Kateri tip goriv je dosegljiv na bencinskih servisih MOL in koliko formule EVOTECH vsebujejo?

»Vsa goriva MOL EVO vsebujejo formulo MOL EVOTECH, goriva EVO Plus pa več (EVO Diesel Plus kar 25 % več in EVO 100 Plus za 44 % več), kar ima še boljše učinke na motor avtomobila. Prav zaradi tega našim strankam svetujemo, da izberejo EVO 100 Plus in EVO Diesel Plus, če iščejo še več za svoje vozilo. Oba zagotavljata odličen učinek čiščenja, ki se kaže v boljši zmogljivosti, optimalnejši porabi in daljši življenjski dobi motorja. Goriva EVO Plus premium se lahko uporabljajo za kateri koli tip avtomobila, še posebej pa se priporočajo za starejša vozila na bencinski pogon in za vozila višjega cenovnega razreda.«



Poznavalci radi trdijo, da če je gorivo kakovostno, vozilo pride dlje, z njim naredimo več kilometrov. Ali to drži?

»Vsa tako imenovana premium goriva omogočajo, da s svojim vozilom naredimo več kilometrov, tudi zato, ker je v tem primeru moč motorja večja. Kadar govorimo o visokokakovostnem gorivu in kadar motor deluje bolje, je poraba vsekakor manjša. Poraba pa se razlikuje tudi od tipa vozila, njegove blagovne znamke in starosti. Uporaba premium goriv se recimo zelo priporoča tudi za starodobna vozila in vozila višjega cenovnega razreda, ob načrtovanih daljših poteh ali vsakem tretjem točenju goriva.«



Kje vidite prihodnost goriv MOL EVO? Kam vas bo ponesel razvoj, nedavno ste govorili tudi o t. i. visokooktanskem gorivu MOL Racing Fuel?

»Prihodnost goriv MOL EVO vsekakor vidimo v še dodatnem izboljšanju formule z dodatki, ki bo omogočala še daljšo življenjsko dobo motorja, z manj vplivi na okolje, z večjo zmogljivostjo – zagotovo bo razvoj naš ključni fokus tudi v prihodnje. Kot pa ste omenili že sami, je skupina MOL v zadnjih nekaj letih zelo aktivna tudi v tekmovalnem segmentu (racing), s t. i. dirkalnimi/tekmovalnimi gorivi. Vrhunsko kakovost goriva MOL Racing tako poznajo in cenijo tudi vozniki tekmovalnih vozil, saj z njimi dosegajo izjemne rezultate na tekmovanjih. Prav tukaj velja Skupina MOL za eminentnega proizvajalca goriv.«



V čem je gorivo MOL EVO drugačno?

»Od goriv brez dodatkov se goriva MOL EVO razlikujejo predvsem v boljši zmogljivosti, ki jo danes dosegamo tudi z novo, inteligentno formulo MOL EVOTECH. Z njeno pomočjo je življenjska doba motorja daljša, moč delovanja še boljša, v okolje pa se vnaša tudi manj emisij.«