Goriva se dražijo: od jutri višje cene bencina, dizla in kurilnega olja

Od torka, 7. julija, do vključno ponedeljka, 13. julija 2026, bodo veljale nove regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Podražili se bodo bencin, dizel in kurilno olje.

Liter 95-oktanskega neosvinčenega bencina bo po novem stal 1,561 evra, kar je 2,4 centa več kot doslej (1,537 evra). Za 50-litrski rezervoar bo treba odšteti 78,05 evra.

Cena litra dizelskega goriva se bo zvišala za 3,5 centa, z 1,605 na 1,640 evra. Polnjenje 50-litrskega rezervoarja bo tako stalo 82 evrov.

Podražilo se bo tudi kurilno olje. Liter bo stal 1,233 evra, kar je štiri cente več kot doslej (1,193 evra). Za 1000 litrov bo potrošnik odštel 1233 evrov brez stroškov prevoza.

Na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko poudarjajo, da bi bile cene brez državne regulacije občutno višje. Po njihovih ocenah bi liter bencina stal okoli 1,664 evra, liter dizla 1,743 evra in liter kurilnega olja približno 1,336 evra. Pri nakupu 1000 litrov kurilnega olja tako regulacija pomeni približno 103 evre prihranka.

Cene naftnih derivatov se še naprej oblikujejo po metodologiji, ki temelji na sedemdnevnem povprečju svetovnih cen naftnih derivatov in tečaju evra do ameriškega dolarja. Marže trgovcev ostajajo omejene na največ 0,115 evra na liter za bencin, dizel in kurilno olje.