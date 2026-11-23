Vozniki bodo od torka, 24. novembra, za gorivo odšteli manj. Pocenili se bodo vsi trije regulirani naftni derivati: 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka, 30. novembra.

Liter 95-oktanskega bencina bo po novem stal 1,413 evra, kar je 3,1 centa manj kot doslej, ko je bilo zanj treba odšteti 1,444 evra. Pri 50-litrskem rezervoarju bo strošek znašal 70,65 evra.

Pocenil se bo tudi dizel. Liter bo stal 1,738 evra, medtem ko je doslej stal 1,798 evra. To pomeni šest centov nižjo ceno pri litru oziroma tri evre pri 50-litrskem rezervoarju. Za 50 litrov bo tako treba odšteti 86,90 evra.

Nižja bo tudi cena kurilnega olja. Liter bo stal 1,361 evra, pred spremembo pa je bilo treba zanj plačati 1,421 evra. Pri naročilu tisoč litrov bo strošek znašal 1361 evrov, brez stroškov prevoza. V primerjavi z ocenjeno ceno brez regulacije in oprostitev dajatev bo potrošnik pri tej količini prihranil 215 evrov.

Koliko bi gorivo stalo brez regulacije?

Po ocenah ministrstva bi bile cene brez regulacije in ob upoštevanju okoljskih dajatev ter prispevkov višje. Liter bencina bi stal približno 1,645 evra, liter dizla 2,029 evra, liter kurilnega olja pa 1,576 evra.

Nove cene veljajo na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Cene se izračunavajo na podlagi gibanja cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in tečaja dolarja v primerjavi z evrom. Pri izračunu se upoštevajo sedemdnevna povprečja cen mineralnih naftnih derivatov.