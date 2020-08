Gorjanci z boni na dopust kar v lastno občino

Z Obale v toplice in na Gorenjsko

Občina Gorje je za Gorjance tretja najbolj priljubljena dopustniška destinacija v Sloveniji. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice



Največkrat v hotel

Ljubljana – Doslej smo Slovenci državne turistične bone večinoma porabili zunaj svoje občine , praviloma na drugem koncu države, kažejo podatki Finančne uprave. Izjema so prebivalci Gorij nad Bledom, ki so bone porabili kar v lastni občini. Na splošno je bila najbolj priljubljena občina Piran, kjer je bilo doslej unovčenih tudi največ bonov Natančnejša analiza Finančne uprave o porabi bonov razkriva, da so največ turističnih bonov – za 6,3 milijona evrov – porabili Ljubljančani, ki so za oddih največkrat izbrali občino Piran, Bohinj in Kranjsko Goro. Pri porabi z 2,7 milijona evrov jim sledijo Mariborčani, ki so najpogosteje dopustovali v Piranu, Izoli in Kranjski Gori.Kranjčani so porabili za 1,4 milijona evrov bonov, najpogosteje pa so izbrali občino Piran, Brežice in Izolo. Malo manj so unovčili Koprčani, ki so z obale na oddih največkrat odšli v Kranjsko Goro in občini s termami – Brežice in Podčetrtek. Podobno vsoto so porabili Celjani, med katerimi je najbolj priljubljeno dopustovanje v občinah Piran, Kranjska Gora in Izola.In kje so dopustovali prebivalci občine Piran, medtem ko je velik del Slovencev bone porabil prav pri njih? Skupaj 342.000 evrov bonov so najpogosteje porabili v alpskih občinah – Kranjski Gori, Bohinju in Bledu. Kranjskogorci pa so nasprotno za oddih najpogosteje izbrali občine Piran, Izolo in Ankaran. Med Bohinjci so bile poleg Pirana najbolj obiskane toplice – Moravske toplice in Podčetrtek.Pri svoji porabi izstopajo prebivalci gorenjske občine Gorje, ki ima okoli 2800 prebivalcev. Doslej so skupaj porabili za 65.000 evrov bonov, od tega četrtino v piranski občini, 4300 evrov v Moravskih toplicah in skoraj 4000 evrov kar v lastni občini.Kot je znano, je bilo doslej unovčenih okoli 50 milijonov evrov državnih bonov. Od tega smo skoraj polovico kljub koronavirusu porabili v hotelih, in sicer 24 milijonov evrov. Kar 10,9 milijona evrov ali dobro petino – smo unovčili za najem v apartmajev ali v apartmajskih naseljih, sledijo kampi in nato turistične kmetije.Med hoteli so bili najbolj oblegani Histrion v Portorožu, Sotelia v Podčetrtku in izolski Delfin. Med planinskimi kočami pa smo doslej največ bonov porabili v Koči pri Triglavskih jezerih, v Domu na Komni in v Planinskem domu pri Krnskih jezerih.