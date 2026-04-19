Ponoči pod Triglavom potekala ena zahtevnejših reševalnih akcij v zadnjem času

Razmere v visokogorju so trenutno izjemno zahtevne, Gorska reševalna zveza Slovenije je na svojem facebook profilu sporočila, da je ponoči na območju Severne Triglavske stene potekala ena zahtevnejših reševalnih akcij v zadnjem času.

Včeraj okoli 5. ure zjutraj sta dva tuja alpinista vstopila v Slovensko smer proti Triglavu. Med vzponom sta na višini približno 2300 metrih zgrešila izstop iz smeri in zašla na zelo zahteven teren, ki v trenutnih zimskih razmerah ni primeren za varno napredovanje. Pri tem ju je ujela tema, so navedlu.

Ekipa je morala po njiju peš

Ko sta ugotovila, da poti ne bosta mogla več nadaljevati, sta ob 22.30 poklicala na pomoč. Zaradi pozne večerne ure helikopter ni mogel več poleteti, zato se je ekipa GRS Mojstrana do njiju odpravila klasično – peš, v izredno zahtevnih zimskih razmerah.

Do dveh tujih alpinistov so reševalci iz GRS Mojstrana prišli malo pred 7. uro zjutraj. Alpinista sta bila premražena, dehidrirana in močno izčrpana. Reševalci so ju oskrbeli, zavarovali ter premestili na primernejše mesto, od koder je nato helikopter Slovenske vojske z združeno ekipo GRZS - HNMP vse skupaj prepeljal varno v dolino. Alpinista sta utrpela blage ozebline in posledice dehidracije.

Opozorilo: snežna podlaga je nestabilna

Ob tem je Gorska reševalna zveza Slovenije zopet ponovila, da so razmere zahtevne, da je snežna podlaga je nestabilna – ponekod je sneg trd in poledenel, drugod mehak in predirajoč. Takšne razmere zahtevajo veliko izkušenj, ustrezno opremo ter pravilno presojo.

Vse obiskovalce gora prosijo, da ture načrtujejo zelo premišljeno, spremljajo razmere in se v primeru dvoma odločijo za varnejši cilj ali povratek. Gore bodo počakale.