Gorski reševalci v soboto večkrat na terenu: pomagali planinki, ki je zdrsnila

Lepo vreme v teh dneh k aktivnostim v naravo privabi precej ljudi, ob tem pa nesreča ne počiva. Gorski in drugi reševalci so v soboto imeli kar nekaj dela, med drugim so pomagali planinki, ki je skupaj s psom zdrsnila s poledenele poti proti Češki koči. Pomagali so tudi turnemu smučarju in štirim izgubljenim tujim pohodnikom.

Nepoškodovana planinka

Planinko, ki je v soboto popoldne zdrsnila na poledeneli poti proti Češki koči v občini Jezersko, so gorski reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Jezersko ob pomoči helikopterske ekipe skupaj s psom nepoškodovano prepeljali v dolino, je zapisano v biltenu Uprave RS za zaščito in reševanje.

Reševalci so pomagali tudi planincu, ki je omagal na poti Silva Korena proti Krnu v občini Kobarid. Planinca in njegovega sopotnika je dežurna ekipa GRS Brnik s pomočjo vitla potegnila s stene v helikopter in ga v dolini predala reševalcem nujne medicinske pomoči Tolmin. Ob tem so bili v pripravljenosti za morebitno pomoč v Drežnici tudi reševalci GRS Tolmin, ki so planinca v steni tudi locirali.

Turni smučar poškodoval glavo

Med Jalovcem in Velikim Ozebnikom na območju občine Bovec si je v soboto med zdrsom turni smučar poškodoval glavo. Dežurna ekipa GRS Brnik in posadka helikopterja so poškodovanca oskrbeli in ga prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Gorski reševalci GRS Kamnik pa so v soboto zvečer uspešno našli in varno pripeljali v dolino štiri tuje pohodnike, ki so se izgubili v gozdu pod zgornjo postajo nihalke na Veliki Planini v občini Kamnik.