Gorski reševalci pozivajo: Zaradi izrednih razmer ne zahajajte v gore

Tudi gorski reševalci so aktivno vključeni v pomoč v izrednih razmerah. GRS Škofja Loka z združenima ekipama GRZS in HNMP ter posadko helikopterja Slovenske vojske sta reševali štiri ljudi iz najbolj ogrožene hiše, od tega je bila ena oseba invalidna. Ista ekipa je posredovala tudi v Poljanah, kjer je mlado osebo zasul plaz. Na mestu so ji gorski reševalci nudili prvo pomoč in jo povitlali v helikopter Slovenske vojske, ki jo je odpeljal v UKC Ljubljana.

V kampu Menina Planina je dežurna ekipa za reševanje v gorah GRZS s posadko policijskega helikopterja rešila 17 ljudi in enega dojenčka. GRS Radovljica je klasično oziroma s pomočjo vrvne tehnike rešila 15 tujih državljanov iz Doline Drage, skupino tujih državljanov iz Završnice in še eno skupino tujih državljanov s Smokuškega vrha.

Gorski reševalci na terenu. FOTO: GRZS

Ekipa GRS Rateče je na pomoč priskočila na poziv poveljnika CZ Kranjska Gora in Komunale Kranjska Gora. Posredovali so pri zajetju Nadiža v Tamarju. Postavili so vrvno ograjo za varovanje od izvira Nadiža do zajetja, nato pa skupaj z delavci komunale prečili čez izvir do zajetja, kjer so skupaj očistili zajetje in omogočili nemoteno nadaljnjo preskrbo z vodo. Zajetje je bilo tako rekoč že prazno, oskrbuje pa vasi Rateče in Podkoren.

Že včeraj pa so posredovali gorski reševalci GRS Bohinj, ki jih je aktivirala policija v iskalni akciji za dvema državljanoma Nizozemske. GRS Bohinj je oba pogrešana našla mrtva na območju pod Malim Draškim Vrhom. Včeraj so v reševalno akcijo za mladim Nizozemcem odšli tudi GRS Bovec, ki so prezeblega pohodnika našli in ga v težkih vremenskih razmerah ponoči varno pospremili v dolino.

Zaradi izrednih razmer je GRZS organizirala stalno pripravljenost reševalcev letalcev, ki so na voljo posadkam helikopterjev za morebitna dodatna helikopterska reševanja. Še enkrat pozivajo vse, da zaradi izrednih razmer ne zahajate v gore, hribe ali druge težko dostopne terene.