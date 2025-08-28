  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Gorski reševalci: še eno rekordno leto, zaskrbljujoče številno smrtnih primerov

    Gorski reševalci so letos posredovali že 470-krat, kar je 29-krat več kot v enakem obdobju lani, narašča zlasti reševanje nepoškodovanih.
    Več kot v 18 društvih deluje več kot 800 prostovoljcev. FOTO: GRS Bohinj
    Več kot v 18 društvih deluje več kot 800 prostovoljcev. FOTO: GRS Bohinj
    R. I.
    28. 8. 2025 | 09:03
    28. 8. 2025 | 09:05
    4:45
    Ob koncu glavne poletne sezone podatki nakazujejo, da bi bilo lahko leto 2025 ponovno rekordno po številu nesreč, ob današnjem mednarodnem dnevu gorskega reševanja opozarja Gorska reševalna zveza Slovenije.

    Gorski reševalci so letos posredovali že 470-krat, kar je 29-krat več kot v enakem obdobju lani. Najpogostejši vzrok nesreč še vedno ostaja zdrs na poti, ki predstavlja približno 30 odstotkov vseh primerov. Zdrs pa ne pomeni nujno klasičnega spodrsljaja, so opozorili, ampak gre pogosto za utrujenost, spotik ali izgubo ravnotežja na poti, ki je postala prezahtevna, ali pa za trenutek nepazljivosti, ko je pogled usmerjen na telefon namesto na tla. Pogosti razlogi za nesreče so tudi nepoznavanje terena, neprimerna oprema ter telesna ali duševna nepripravljenost.

    Reševanje onemoglih in izgubljenih

    »Posebej velja opozoriti na trend reševanja onemoglih ali izgubljenih: v kar 44 odstotkih primerov smo letos reševali nepoškodovane, lani je bilo takih primerov 41 odstotkov. Žal opažamo tudi naraščanje števila smrtnih žrtev – letos jih beležimo že 30, medtem ko jih je bilo lani v enakem obdobju zabeleženih 23,« so zapisali v sporočilu za javnost.

    Med reševanji še vedno prevladujejo domači gorniki, a je delež tujih državljanov tudi letos visok, kar 44-odstotni. FOTO: GRS Bohinj
    Med reševanji še vedno prevladujejo domači gorniki, a je delež tujih državljanov tudi letos visok, kar 44-odstotni. FOTO: GRS Bohinj

    Med reševanji še vedno prevladujejo domači gorniki, a je delež tujih državljanov tudi letos visok, kar 44-odstotni. To se še posebej poznana turistično najbolj obiskanih območjih, ki jih pokrivajo reševalne postaje GRS Bohinj, GRS Bovec, GRS Tolmin, GRS Radovljica, GRS Kranjska Gora in GRS Ljubljana.

    V Italiji izjemno veliko gorskih nesreč; povprečno na dan umrli trije ljudje

    »Gorski reševalci vedno znova poudarjamo, da bi bilo mogoče marsikatero nesrečo preprečiti z boljšo pripravo na turo. Ta je ključnega pomena: pred odhodom je treba preveriti stanje in zahtevnost poti ter spremljati vremensko napoved. Na turo se je treba odpraviti s primerno opremo, zadostno količino hrane in pijače ter z realno oceno lastnih sposobnosti. Predvsem pri tujih obiskovalcih opažamo, da se pohodniki pri načrtovanju poti zanašajo na Google Maps ali druge nespecializirane zemljevide, ki ne upoštevajo višinskih razlik in tehnične zahtevnosti poti. Na videz kratke in lahke poti se tako izkažejo za zelo zahtevne,« so še enkrat opozorili.

    Izjemno pomembno je tudi, so dodali, da se vsi obiskovalci gora podučijo, kako lahko s pomočjo svojega prenosnega telefona Centru za obveščanje sporočijo koordinate svoje lokacije, saj to lahko bistveno skrajša čas prihoda reševalcev.

    Večina reševanj še vedno peš

    Čeprav se zdi, da sredi poletne sezone na območju gora ves čas poslušamo brnenje helikopterja, se tudi v času dežurstev ekipe GRZS na Brniku večina reševanj še vedno odvija peš na klasičen način, takih je skoraj 60 odstotkov intervencij. »Reševanje s helikopterjem namreč pogosto onemogočajo vremenske razmere, neprimerni pogoji za vzlet ali dostop do mesta nesreče ali pa dejstvo, da se akcija dogaja v nočnem času,« so pojasnili v sporočilu za javnost. Ko je helikoptersko reševanje mogoče, sodelujejo z ekipami policije in vojske.

    Reševanje s helikopterjem pogosto onemogočajo vremenske razmere. FOTO: GRS Tolmin
    Reševanje s helikopterjem pogosto onemogočajo vremenske razmere. FOTO: GRS Tolmin

    Kot so še omenili, se vsako leto se srečujejo tudi z vprašanji o plačljivosti reševanja. »Gorski reševalci smo bili in bomo tudi v prihodnje prostovoljci. Naša glavna in edina skrb je, da ponesrečenca varno spravimo v dolino. Zavedamo se, da so včasih ravnanja posameznikov lahkomiselna, a ugotavljanje morebitne krivde ni v naši pristojnosti – to je naloga države.​ Naša največja želja je, da se ljudje v stiski pravočasno obrnejo na nas, brez strahu, ne da bi jih karkoli odvrnilo od klica na pomoč.« 

    Ob tem so poudarili, da je reševanje v gorah v Sloveniji v izključni pristojnosti več kot 800 gorskih reševalcev, ki so združeni v 18 društvih znotraj Gorske reševalne zveze Slovenije. »Gre za posameznike, ki se ob zahtevnih usposabljanjih in lastnih poklicnih obveznostih nesebično podajajo v eno najzahtevnejših in najnevarnejših oblik prostovoljstva.«

    gorski reševalcireševanjeGRZS

