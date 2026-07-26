Gorski reševalci so imeli včeraj zopet veliko dela

Gorski reševalci so imeli v soboto veliko dela, večkrat so posredovali s helikopterjem. Med drugim so v Julijskih Alpah v občini Kranjska gora iz Kriške stene rešili izmučeno osebo, iz Rakove špice dva alpinista, ki sta zašla iz smeri, iz Triglavske stene pa alpinista, ki ga je zadel kamen, je razvidno iz objav Uprave RS za zaščito in reševanje.

Kot so objavili v upravi, sta pohodnici nekaj po 19. uri pod Kriško steno, ki se nahaja med dolino Vrata in visokogorsko planoto Kriški podi, v neposredni bližini vrhov Križ, Stenar in Pihavec, zaslišali klic na pomoč iz stene. Reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Kranjska Gora in dežurna ekipa GRS Brnik so nepoškodovano, a izmučeno osebo, ki je potrebovala pomoč, locirali in s helikopterjem pripeljali v dolino.

Nekaj po 20. uri pa sta v steni Rakove špice, ki se dviga med Dolkovo Špico in Škrlatico, dva nepoškodovana alpinista zašla iz smeri. Gorski reševalci GRS Kranjska Gora in Dežurna ekipa GRS Brnik so ju s helikopterjem rešili iz stene in ju pripeljali na športno letališče v Lescah.

V Triglavski severni steni kamen poškodoval alpinista

Reševalci so v soboto posredovali tudi drugod. Kot je razvidno s spletne strani uprave, vezane na sistem za poročanje o intervencijah in nesrečah, je nekaj pred 15. uro v Triglavski severni steni padajoč kamen poškodoval alpinista. Reševalci GRS Mojstrana so z združeno ekipo helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) in Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) poškodovanega na kraju oskrbeli, s helikopterjem je bil nato prepeljan v Splošno bolnišnico Jesenice.

Nekaj pred 12. uro pa je pod vrhom Storžiča v občini Tržič pohodnico pri sestopu kamen zadel v glavo. Reševalci GRS Tržič in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika so poškodovanko oskrbeli in s helikopterjem prepeljali v dolino, kjer so jo predali v nadaljnjo oskrbo reševalcem nujne medicinske pomoči (NMP) Tržič.

Nekaj po 12. uri je medtem na poti na Češko kočo v občini Jezersko zdrsnil otrok. Mladoletnega pohodnika sta na kraju zdrsa reševala oče in mama, ki si je pri tem poškodovala nogo. Oba poškodovana so na kraju oskrbeli reševalci GRS Jezersko in ju v sodelovanju z dežurno ekipo za reševanje v gorah z Brnika oskrbeli in pripravili za prevoz s helikopterjem. Prepeljana sta bila v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana.

Reševalci GRS Celje in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika so v nadaljevanju posredovali na območju Robanovega Kota proti Ojstrici v občini Solčava, kjer se je nekaj po 14. uri pri zdrsu in podoru kamna poškodovala oseba. Osebo so rešili in je bila s helikopterjem prepeljana v UKC Ljubljana.

Okoli 12. ure je na pobočju Golovca v Mestni občini Ljubljana padla pohodnica in se poškodovala. Reševalci GRS Ljubljana so jo oskrbeli na kraju skupaj z reševalci NMP Ljubljana in jo po gozdnem pobočju prenesli do reševalnega vozila. Prepeljali so jo v UKC Ljubljana.

Pomoč sta v soboto potrebovala tudi dva kolesarja. Tik po 12. uri je v naselju Slatina v občini Šmartno ob Paki kolesar zapeljal v reko Pako. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Šmartno ob Paki so ga potegnili iz vode in predali reševalcem NMP Velenje.

Nekaj pred 14. uro pa je v Podkorenu v Kranjski Gori v kolesarskem parku gorski kolesar padel čez krmilo kolesa in utrpel poškodbo glave. Reševalci GRS Kranjska Gora so ga na kraju oskrbeli, prepeljali v dolino in predali reševalcem NMP. Nadaljnje preglede je opravil v jeseniški bolnišnici.