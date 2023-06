Gorski reševalci včeraj pomagali zaplezanim planincem in onemoglim turistom

Gorski reševalci so imeli ob lepem petkovem vremenu polne roke dela. Na poti na Kranjsko kočo sta se zaplezala tuja planinca, na Prodih je onemogla skupina tujih turistov, v severni steni Šitne glave pa sta obtičala dva plezalca, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.

Na Slovenski poti, zelo zahtevni označeni planinski poti na Kranjsko kočo na Ledinah v občini Jezersko, sta se v petek zaplezala dva tuja planinca. Reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Jezersko so v sodelovanju z dežurno ekipo GRS in helikopterjem Slovenske vojske zaplezana planinca rešili iz stene, ju pospremili do zaznamovane planinske poti in jima omogočili nadaljevanje ture.

Reševalci GRS so v petek posredovali tudi na Prodih, kjer je onemogla skupina tujih turistov. Na kraju so oskrbeli devet izčrpanih oseb, jih del poti peš pospremili, nato pa z vozili prepeljali v dolino.

Aktivni so bili tudi reševalci GRS Kranjska Gora. V severni steni Šitne glave v smeri Kranjska poč v občini Kranjska Gora sta v petek namreč obtičala dva plezalca. Gorski reševalci so ju iz stene na vrh dvignili nepoškodovana, vendar premražena in premočena, ter ju pospremili v dolino.