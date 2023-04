Gorskokolesarski park v Robidišču bo letos zaprt

Gorskokolesarski park Robidišče Trail Center, ki so ga morali zapreti zaradi nasprotovanja nekaterih lastnikov, to sezono zanesljivo ne bo odprt. Kot so povedali po današnjem sestanku deležnikov v Kobaridu, se rešitev obeta v prihodnjem letu, če bo agrarni skupnosti uspelo delovanje prilagoditi novi zakonodaji. Občina si tega želi.

»Interes občine je, da se zgodba nadaljuje, tako kolesarstva kot živinoreje, in to s treh vidikov: zaradi turizma, ohranitve beneške arhitekture in vidika ohranitve najzahodnejše slovenske vasi,« je po sestanku, ki ga je sklical na občini, povedal kobariški župan Marko Matajurc.

Omenjene gorskokolesarske steze v Breginjskem kotu bi že morali pripravljati na poletno sezono, vendar jih zaradi pravnega spora letos ne bo, so v nedavnem zapisu na spletni strani sporočili lastniki podjetja, ki upravlja center v Robidišču.

Kot je pojasnil zastopnik podjetja GIZ Mravljišče Robidišče, nekdanji radijski voditelj Miha Šalehar, so morali odpovedati rezervacije in sodelovanje s strateškima partnerjema, poleg tega bodo morali v naravi odstraniti označbe in drugo opremo na enajstih kilometrih kolesarskih stez ter jih tako povrniti v naravno stanje.

Slednje je posledica dejstva, da se je dovoljenje Agrarne skupnosti Logje Robidišče za uporabo zemljišč, na katerih je Šalehar z družbeniki zgradil kolesarske steze, na sodišču izkazalo za nično. Dovoljenje je izdal upravni odbor skupnosti, a za veljavnost bi morali pridobiti soglasje vseh članov agrarne skupnosti, je pojasnil odvetnik Silvan Komunjar v pismu kobariškemu županu.

Poleg kolesarjev se iz Robidišča, vsaj z zemljišč agrarne skupnosti in vsaj za letos, umika tudi živinorejec Franc Ličer s svojo čredo 30 govedi, ki je dovoljenje pridobil pod enakimi pogoji kot Šalehar. Kot je pojasnil odvetnik, sta bila namreč oba pravna posla sklenjena s pogodbenikoma brez potrebnega razpisa, ki bi zagotavljal transparentnost.

Današnji sestanek deležnikov, ki ga je sklical kobariški župan, sicer ni prinesel kratkoročnih rešitev. Predsednik agrarne skupnosti Darko Rosič je povedal, da kolesa in govedo v Robidišču motijo le peščico članov, skupnost pa je že vložila zahtevek za registracijo po novem zakonu o agrarnih skupnostih, kar jim bo omogočilo, da bi zagotovili zakonsko podlago za delovanje trail centra in pašo.

Po Rosičevih besedah se vsaj 70 odstotkov članov agrarne skupnosti strinja s takšno uporabo zemljišč, potrebna pa bo zgolj polovica soglasij. Trenutno čakajo na odločbo upravne enote o registraciji, čemur bosta sledila občni zbor in konstituiranje organov nove agrarne skupnosti, nato pa glasovanje o uporabi zemljišč. Slednjega pa ne bo pred prihodnjim letom, je še povedal Rosič.