Gosad z novim skladiščem

Vložnine Droga vedno bolj iskane. FOTO: Franc Milošič Foto Franc Milosic

V podjetju Gosad že štiri desetletja vlagajo in predelujejo vrtnine, gobe in gozdne sadeže in včeraj so za svoje vložnine dobili novo 1400 kvadratnih metrov veliko skladišče. Podjetje Ahac iz Šentjurja pri Celju, katerega poslovna enota je Gosad, je za skladišče odštelo 600 tisočakov evrov lastnih in še 200 tisočakov evropskih sredstev. Blagovna znamka Droga, pod katero prodajajo pridelke in izdelke iz Središča, postaja na trgu vedno bolj iskana in računajo na povečevanje proizvodnje.»Zelo smo se potrudili, da sta blagovna znamka in ta obrat ostala slovenska, pa čeprav sta za trenutek ušla v hrvaške roke. Najprej smo od Atlantic grupe, ki je s Kolinsko kupilo tudi Drogo, odkupili blagovno znamko, zatem pa še cel obrat.V sedmih letih od nakupa letu 2011 smo veliko naredili za prepoznavnost vložnin Droga. Vedno večje je povpraševanje po njih. V prihodnosti bomo posodobili tudi proizvodne linije,« razkriva načrte direktor Ahaca Roman Moškotevc.Večina pridelkov za Gosad je iz neposredne bližine, s slovenskih njiv; uvažajo le tisto, česar doma ne morejo dobiti, je povedala vodja obrata Marinka Kolarič Lašič. V Gosadu je zaposlenih 79 stalnih in poldruga desetina sezonskih delavcev, celotno podjetje Ahac pa zaposluje prek sto ljudi. Lani je imelo 42 milijonov evrov prometa in je tako postalo eno najpomembnejših trgovskih podjetij za pijače in druge užitne izdelke, saj police slovenskih trgovin zalaga z okoli 600 izdelki znanih in dobrih blagovnih znamk od piv do sokov in seveda z lastnimi vložninami Droga.