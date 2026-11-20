Upokojeni veleposlanik in pravnik Ernest Petrič je ob svojem 90. rojstnem dnevu v Ljubljani predstavil srbski prevod svoje knjige Zunanja politika: osnove teorije in praksa. Z avtorjem knjige, ki obravnava temeljna vprašanja mednarodnih odnosov, zunanje politike in mednarodnega prava, smo se pogovarjali o njegovem videnju in razumevanju sedanjega dogajanja v mednarodni skupnosti. Aktualne slovenske zunanje politike ni želel komentirati. Izrazito dinamično obdobje v mednarodni politiki, ki ga spremljamo v zadnjih letih, je izraz spremenjenega ravnotežja moči med velikimi silami, pravi dr. Ernest Petrič, ki se z mednarodnimi odnosi ukvarja že več desetletij. »Smo sredi obdobja, ki napoveduje globoke spremembe. V zadnjih dneh me je presenetila zahteva iz Moskve po izstopu nekaterih držav iz ...