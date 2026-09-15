Kar 20.000 evrov več menedžerju, 19 prejemniku povprečne plače

Sindikatom je v dobrih dveh tednih uspelo prepričati nekoliko več kot 28.000 ljudi, ki so z overjenim podpisom podprli razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Rok, do katerega jih potrebujejo 40.000, je 5. oktober. Zaradi motenj pri oddaji elektronskih podpisov je opozicija zahtevala nujno sejo parlamentarnega odbora za notranje zadeve in javno upravo, komisijo za nadzor javnih financ pa zanima, kakšen bi bil vpliv morebitne uveljavitve zakona na državni proračun in druge blagajne javnega financiranja.