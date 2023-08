Gospodarstvo proti prostemu dnevu, a za solidarnost

V nadaljevanju preberite:

En prost dan oziroma zaustavitev gospodarstva po izračunih državnih statistikov pomeni okoli 45 milijonov evrov. Če pa upoštevamo makroekonomsko napoved gibanja BDP v letošnjem letu, gre za okoli 65 milijonov evrov. Nekateri mali podjetniki, ki se ne želijo izpostaviti, so svojim zaposlenim sporočili, da si prostega dne zaradi obveznosti do dobaviteljev ne morejo privoščiti.Če bodo zaposleni želeli oditi na prizadeta območja, jim seveda tega ne bodo prepovedali. »Takšne odločitve lahko sprejeme samo nekdo, ki ne ve, kako težko je preživeti na trgu,« nam je med drugim dejala direktorica manjšega podjetja iz Notranjske. Drugi napovedujejo, da za ponedeljek naročenih strank ne bodo odpovedali in bodo dogovorjene storitve opravili.

Negodujejo tudi bolniki, ki so na ponedeljkove termine za preglede čakali več mesecev, zdaj pa jih bolnišnice obveščajo, da bodo prenaročeni. Mnenja o uzakonitvi prostega dneva se krešejo v politiki, medijih in na družbenih omrežjih. Joc Pečečnik meni, da je ideja "lepa".