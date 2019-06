FOTO:Gost promet z zastoji zaradi praznikov in začetka počitnic v tujini

Zastoj na ljubljanski obvoznici od Kosez proti Brezovici. FOTO: Roman Šipić/Delo

Dela na cestah

Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Blagovica proti Mariboru do 30. junija-



Zaradi odstranjevanja cestninskih postaj bo na dolenjski avtocesti predvidoma do 14. junija zaprt priključek Drnovo v obe smeri.



Cesta čez prelaz Pavličevo sedlo bo zaradi del na avstrijski strani zaprta predvidoma do 8. junija.



Priključek Senožeče na primorski avtocesti je zaprt v obe smeri.



Od ponedeljka, 10. junija, bo predvidoma 14 dni zaprta cesta Stari trg - Brezovica zaradi sanacije vozišča med Predgradom in Brezovico.

Danes je povečan promet od Avstrije proti osrednji Sloveniji in naprej proti Primorski in Hrvaški zaradi praznikov in začetka počitnic v Avstriji in delu Nemčije. V obratni smeri bo promet povečan v ponedeljek in torek – v ponedeljek je binkoštni ponedeljek ter praznik v Avstriji, na Madžarskem, v Nemčiji ter večjem delu Švice, navaja Prometno-informacijski center.Zastoji nastajajo na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Brezovici. Na primorski avtocesti med Uncem in viaduktom Ravbarkomanda proti Kopru, potovalni čas se podaljša za 15-20 minut.Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Kolone vozil so tudi na cestah Lesce - Bled, Izola - Strunjan v obe smeri ter Šmarje - Dragonja in Šmarje - Koper. Ta konec tedna poteka športna prireditev Maraton Franja : danes predvidoma med 16. in 18.20 uro bo popolna zapora na relaciji Ljubljana - Šmartinska cesta - Sneberje - Dragomelj - Domžale. Na cesti Borovnica - Podpeč - Ig - Ljubljana bodo občasne pol urne popolne zapore do 12.30.